ปค.จ่อยกร่างแก้ กม.ใบ ป.12 อนุญาติพกพาปืน เข้ม! อายุใบอนุญาตให้มีวันสิ้นอายุ 5 ปี หรือ 10 ปี พ่วงปัดฝุ่นคืนปืนเถื่อน

กรมการปกครอง สนอง! มท.1 ไฟเขียว ยกร่างแก้กม. ใบป.12 อนุญาติพกพาปืน เพิ่มความเข้มงวด กำหนดอายุใบอนุญาตให้มีวันสิ้นอายุ 5 ปี หรือ 10 ปี เผยเตรียม ปัดฝุ่น! "คืนปืนเถื่อน"แก่ทางราชการ ไม่มีความผิดอาญา พ่วง ร่างคำสั่ง ใบป.4 ฉบับใหม่ นายทะเบียนท้องที่เพื่อเก็บรักษาปืนเถื่อน
วันนี้ (26 ก.พ.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง (อ.ปค.) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลซื้อ มี และใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน การอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) และมาตรการเพื่อความปลอดภัย
การประชุมครั้งนี้ดำเนินการตามนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ที่มอบนโยบายให้กรมการปกครอง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น
รวมถึงการดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ที่ 429/2569 เรื่อง ห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ประชุม เห็นชอบมาตราการควบคุมก่อน หรือ ขณะขอรับใบอนุญาต ตามข้อเสนอของ ปค. ตาม แนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตในประเด็นสำคัญ
ได้แก่ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต การตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต การตรวจสอบประวัติและความประพฤติ การประกอบอาชีพและรายได้ ความรู้ความสามารถในการใช้อาวุธปืน
การกำหนดชนิด ขนาด และจำนวนอาวุธปืนที่ควรอนุญาต การพิจารณาใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) การกำหนดอายุใบอนุญาต การจัดทำแนวทางติดตามและยืนยันความถูกต้องของอาวุธปืน
รวมถึงแนวทางความร่วมมือและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และมาตรการภายหลังได้รับใบอนุญาต
"มีการหารือ ในส่วนของ แบบ ป.12 ว่า ควรพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติมให้เข้มงวดมากขึ้น รวมถึงการกำหนดอายุของใบอนุญาต ควรกำหนดอายุใบอนุญาตให้มีวันสิ้นอายุ เช่น 5 ปี หรือ 10 ปี และให้มีแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน"
ที่ประชุมยัง มีมติเกี่ยวกับ "มาตรการภายหลังได้รับใบอนุญาต" ได้แก่ มาตรการการแก้ไขปัญหาปืนเถื่อน โดยเตรียม ยกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
กำหนดให้บุคคลที่ครอบครองอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย สามารถนำมอบให้แก่ทางราชการ โดยได้รับยกเว้นความผิดทางอาญา
ยังเห็นชอบให้ ยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ที่ .../... เรื่อง ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้อาวุธปืน ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และใบอนุญาตแก่นายทะเบียนท้องที่เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราว.