“บวรศักดิ์” กางโรดแมปเลือก ปธ.สภา-นายกฯ ย้ำเข้มคุณสมบัติ ครม.ผ่าน 9 หน่วยงาน ไร้ปัญหาร้องนายกฯ ตั้ง "ธรรมนัส"

“บวรศักดิ์” กางโรดแมปเปิดสภาฯ เลือก "ปธ.สภา-นายกฯ" ย้ำตรวจสอบคุณสมบัติ ครม. ใหม่เข้มข้นผ่าน 9 หน่วยงานพร้อมแจงปมร้องนายกฯ ตั้ง ”ธรรมนัส“ ไม่มีปัญหา เหตุพ้นจากตำแหน่งแล้ว เผย “อนุทิน“ ยังไม่ทาบนั่งรมต.ชี้สื่อพูดไปเอง
วันที่ (26 ก.พ.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรโณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส.แบบแบ่งเขต ว่า รัฐธรรมนูญกำหนดว่าเมื่อได้ สส. ไม่น้อยกว่า 95 % ให้กกต.รับรองได้ และเมื่อรับรองแล้วกฎหมายกำหนดว่า ให้เรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภา ภายใน 15 วัน ส่วนจะเป็นวันใดนั้น ต้องรอให้มีการรายงานตัวของสส.ครบตามกำหนด จากนั้นนายกรัฐมนตรี จะหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อออกพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อครม. เห็นชอบ นายกฯ จะเป็นผู้นำความขึ้นกราบบังคมทูล เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โปรดเกล้าฯ แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา
จากนั้นขั้นตอนต่อไปคือ จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก เพื่อเลือกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะเป็นประธานรัฐสภาด้วย โดยเมื่อได้รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแล้ว ให้แจ้งรายชื่อไปยังนายกฯ เพื่อให้นำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว ประธานสภาจะปฎิบัติหน้าที่ได้ และจะนัดประชุมเพื่อเลือกนายกฯ ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนปกติตามรัฐธรรมนูญ และการปฎิบัติที่ผ่านมาในอดีต
ผู้สื่อข่าวถามว่า การโหวตเลือกนายกฯ จะเสนอชื่อเพียงคนเดียว โดยไม่ต้องเสนอชื่อแข่งได้หรือไม่ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับว่ามีผู้เสนอตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้ามีผู้เสนอคนเดียว และญัตติเสนอครบ จำนวนสส.ครบ ก็เสนอได้ ส่วนจะเสนอชื่อหนึ่งคน สองคน หรือสามคนก็ได้ แต่ต้องได้เสียงสนับสนุนของ สส. เกินกึ่งหนึ่งของเท่าที่มีอยู่
เมื่อถามว่า นายกฯ ได้ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของครม. บ้างหรือไม่ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ยังไม่มี แต่เรื่องนี้ไม่ต้องปรึกษาเป็นเรื่องของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ ซึ่งเป็นการตรวจสอบทุกครั้งและเวลานี้ขยายไปถึง 9 หน่วยงาน ต้องถามทั้งหมดทุกที่ทั้งศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. ตำรวจสันติบาล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง.
ผู้สื่อข่าวถามว่ารายชื่อที่สุ่มเสี่ยง อาจารย์มองว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องส่งใช่หรือไม่ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า อะไรที่สุ่มเสี่ยงก็ต้องตรวจสอบ ถ้ามึลักษณะต้องห้าม ก็ไม่ใช่สุ่มเสี่ยง แต่มันเป็นไม่ได้ ถูกหรือไม่
ผู้สื่อข่าวถาม กรณีที่มีคนไปร้องให้ตรวจสอบจริยธรรม นายอนุทิน จากกรณีที่แต่งตั้งร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เป็นรัฐมนตรี นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญเขียนคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม เขียนไว้ในขณะที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ถ้าผู้นั้นพ้นตำแหน่งไปแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามแล้ว
เมื่อถามย้ำถามว่ากรณีการร้องนายกฯตั้งร.อ.ธรรมนัส ไม่น่าจะมีผลหรือไม่และถือว่าจบไปแล้วหรือไม่ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า เค้าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว
เมื่อถามว่า นายกฯได้ติดต่อทาบทามให้ร่วมครม. ครั้งนี้แล้วหรือยัง นายบวรศักดิ์ กล่าวปฏิเสธว่า ยัง ก็บอกแล้วว่า ยังไม่รับรองทั้งหมด ฉะนั้นที่พูดๆกันสื่อมวลชนตั้งทั้งนั้น เมื่อถามว่าอาจารย์ยินดีใช่หรือไม่หาก นายกรัฐมนตรี ให้ช่วยงานต่อ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ยังไม่ทราบ ยังไม่สมมุติ