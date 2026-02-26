ครม.น้ำเงินยังไม่นิ่ง คนภท.ยังงงกระแสล่าสุด นิวเจนสายตรง “เซาะกราว” เป็นรมต.ป้ายแดงพรึ่บ "โสภณ" ปธ.สภา

โผ “รัฐบาลสีน้ำเงิน” แม้แต่คนภท.งงเต๊กกระแสล่าสุดที่กวาดคุมศก.-มั่นคง 19 ตำแหน่ง ส่วนใหญ่หน้าเดิมคุมที่เดิม พร้อมด้วยนิวเจน” สายตรง “เซาะกราว” ขึ้นมาเป็นรมต.ป้ายแดง ส่อกัน "โสภณ" สายตรงครูใหญ่ขึ้นปธ.สภาฯ แถมตีกลับพท.ขอให้ส่งเลือดใหม่นั่งรมต.
เมื่อวันที่ (26 ก.พ. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความเคลื่อนไหวในการจัดโผ “รัฐบาลสีน้ำเงิน” ที่มีข่าวออกมาเป็นระยะๆ ภายหลังจากที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เริ่มประกาศรับรอง สส.แบบเขต จำนวน 396 เขต และคาดว่าจะมีการรับรอง สส.แบบบัญชีรายชื่อ ในสัปดาห์หน้า โดยทางพรรคภูมิใจไทย ได้นัด สส. มารายงานตัว วันศุกร์ที่ 6 มี.ค.นี้ เวลา 10.30 น. ที่พรรค เพื่อไปรายงานตัวที่สภาฯ พร้อมกัน ทำให้คาดว่า กกต.จะรับรอง สส.ได้ถึง ร้อยละ 95 แล้ว ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะประสานสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้นายกรัฐมนตรีนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อขอเปิดประชุมสภาฯนัดแรกภายใน 15วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา121 เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร จากนั้นจะได้นัดวันเลือกนายกรัฐมนตรี คาดว่าจะเป็นช่วงเดือน มี.ค.นี้ แล้วก็จะเข้าสู่ตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามมาด้วยการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาแล้ว ก็เริ่มเดินหน้าทำงานก็น่าจะอยู่ในช่วงเดือน พ.ค.69 นั้น
ทำให้ขณะนี้มีโผการตั้ง “รัฐบาลสีน้ำเงิน “ ออกมาเป็น ระยะ ๆ ซึ่งมีทั้งที่ตรงบ้าง ไม่ตรงบ้าง ซึ่งมีแบ่งโค้วต้าเก้าอี้รัฐมนตรี โดย สส.10 คน ได้1 เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ ส่วน สส.5-6 คน ได้1 เก้าอี้รัฐมนตรีช่วย ซึ่งขณะนี้เสียงพรรคร่วมรัฐบาลมี 292 เสียง โดยคาดว่าพรรคภูมิใจไทย ที่มีสส. 192 เสียง จะคุมด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคง ใน 19 ตำแหน่ง จะเป็นกระทรวงที่อยู่ในความดูแลของพรรคภูมิใจไทย อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งรัฐมนตรีส่วนใหญ่จะเป็นคนเดิมที่ดำรงตำแหน่งในรัฐบาลชุดปัจจุบัน อาทิ นายอนุทิน นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.คมนาคม นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม เป็นต้น
ขณะที่รัฐมนตรี ชัดเจนใน 3 เก้าอี้ “ชุดดรีมทีม” ตอนหาเสียง ได้แก่ นายเอกนิติ นิตทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี ควบรมว.คลัง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.ต่างประเทศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีควบรมว.พาณิชย์ รวมถึงมือกฎหมายอย่างนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย
ส่วนพรรคเพื่อไทย ได้โควตา 8 ที่นั่ง (4 รัฐมนตรีว่าการ ฯ 4 รัฐมนตรีช่วยฯ) คาดว่าจะได้ รมว.เกษตรและสหกรณ์ รมว.อุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม รมว.ศึกษาธิการ รมว.แรงงาน ส่วนอีก 3 เก้าอี้ที่เหลือ จะเป็นโควตาของพรรคพลังประชารัฐ และพรรคเล็กๆ ที่เหลือ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีข่าวสะพัดว่า “รัฐบาลสีน้ำเงิน ไม่โอเคกับรายชื่อรัฐมนตรี ฝั่งของพรรคเพื่อไทย ที่เปิดออกมา 5 ชื่อ ประกอบด้วย 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้แก่ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรือง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง แต่ถูกพรรคภูมิใจไทยขอให้ ส่งชื่อ“ คนรุ่นใหม่” เข้ามาแทน 3 รายชื่อ คือ นายสุริยะ นายสมศักดิ์ นายประเสริฐ
นอกจากนี้ยังมีชื่อของ “เลือดแท้สีน้ำเงิน” และ “นิวเจน” พรรคภูมิใจไทย ที่ทำงานให้กับพรรคเป็นสายตรง “เซาะกราว” จะเข้ามานั่งเป็น “รัฐมนตรีป้ายแดง” ด้วย อาทิ นางสุขสมรวย วันทนียกุล สส.อำนาจเจริญ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี เป็นต้น
ส่วนตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งยังไม่นิ่ง แต่ชื่อที่ยังเป็นเต็งหนึ่งคือนายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ สายตรง “ครูใหญ่”
ล่าสุด เวลา 16.30 น. จากการสอบถาม แกนนำพรรคภูมิใจไทย ล้วนยืนยันในทิศทางเดียวกันว่ายังไม่ทราบว่าโผดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ และคงไม่มีใครออกมาปฎิเสธข่าวเพราะมีชื่อเป็นถึงรัฐมนตรี แค่มีชื่อหลายคนก็ดีใจแล้วและข่าวที่ออกมา คนในพรรคภูมิใจไทยก็ยังงง เมื่อเห็นรายชื่อตามที่ปรากฏเป็นข่าว แม้แต่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย หัวหน้าพรรค
ล่าสุด นายอนุทิน ยังยืนยันถึงการตั้งรัฐบาล “อนุทิน 2” ว่า “ยังไม่มีการเปิดดีล ยังไม่ได้พูดกับใครพรรคไหนทั้งนั้น” และยอมรับว่า “ต้องสอบคุณสมบัติ รมต.เข้มกว่าเดิม”