วันแรกสส.ใหม่แห่ตบเท้ารับหนังสือรับรองแล้ว 141 คน ยังรับได้ถึงวันที่ 6 มี.ค.

สส.ใหม่ ตบเท้ารับหนังสือรับรอง วันแรก 141 คน หลังกกต.ประกาศผลแบบแบ่งเขต ยังรับได้ถึงวันที่ 6 มี.ค.
วันนี้ (26 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 396 และให้สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น สส.ดังกล่าว รับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งในวันที่ 26 -27 ก.พ. เวลา 08.30-16.30 น. และวันที่ 2 - 6 มี.ค. 2569 ระหว่าง 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงาน กกต. นั้น ปรากฏว่าในวันนี้ (26 ก.พ.) ซึ่งเป็นวันแรกของการรับหนังสือรับรอง มีสส. และผู้แทน สส.เดินทางมรับหนังสือรับรองกันอย่างคึกคัก ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลา 16.30 น. รวม 141 คน