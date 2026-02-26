"สมชัย" หนุนภาคปชช.ที่ถูกกกต.ดำเนินคดีถ่ายบัตรเลือกตั้ง ฟ้องกลับ 157 จนท.รัฐกลั่นแกล้งเรียก 10 ล.

อดีต กกต. "สมชัย" หนุนภาคประชาขนที่ถูก กกต.แจ้งความดำเนินคดีถ่ายบัตรเลือกตั้ง ฟ้องกลับ ม.157 เจ้าหน้าที่รัฐกลั่นแกล้งประชาชน เรียกค่าเสียหาย 10ล้านบาท
วันนี้ (26 ก.พ.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์เฟซบุ๊คกรณี กกต.แจ้งความกองปราบฯ เอาผิดกับภาคประชาชนกรณีถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งและพยายามถอดรหัสคิวอาร์โค้ด ช่วงการลงคะแนนใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตคันนายาว กทม. ว่า หากประชาชน รู้สึกว่า ได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีจากเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมิชอบ มีแนวทางในการตอบโต้ดังนี้ 1. แจ้งความกลับ กรณี แจ้งความเท็จ หรือ ม. 157 ว่า เจ้าหน้าที่ผู้นั้น ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อกลั่นแกล้งประชาชน
2. ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง ในกรณีที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ทำให้มีผลกระทบต่อการทำงาน ยิ่งผู้เสียหายเป็นผู้มีหน้าที่การงานระดับสูง หรือเป็นผู้มีชื่อเสียง สามารถเรียกค่าเสื่อมเกียรติได้ กี่สิบล้านก็ได้ ถ้าศาลเห็นว่า เป็นการกลั่นแกล้งให้เสื่อมเกียรติจริง
3. เมื่อคดีเข้าสู่ศาล สามารถขออำนาจศาลเรียกหลักฐานต่าง ๆ มาเปิดและอาจนำไปสู่คดีความอื่น ๆ เพิ่มเติมได้
4. ร้องเรียนต่อองค์กรอิสระอื่น เช่น ปปช. คณะกรรมการสิทธิ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่า ได้รับการกระทำที่มิชอบจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว และ 5. ยอมเสียเวลาขึ้นศาลสัก 2 ปี แต่ถ้าชนะคดีแพ่งได้มาสัก 10 ล้าน ก็คุ้มครับ