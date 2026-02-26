ประเดิมรายงานตัวสส.วันแรก 47 คน 4 พรรค “ภท-พท.-พปชร.-ปชป.”

สรุปยอด “สส.” รายงานตัววันแรก 47 คน 4 พรรค ภท-พท.-พปชร.-ปชป. "ยศชนัน" โผล่สังเกตการณ์
วันนี้ (26ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรายงานตัว สส.ใหม่ วันแรกที่อาคารรัฐสภาตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. สรุปยอดรวม ทั้งสิ้น 47 คน จากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรอง 396 คน โดยแบ่งเป็นพรรคการเมือง พรรคภูมิใจไทย จำนวน 21 คน พรรคเพื่อไทย จำนวน 21 คน พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 4 คน และ พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 1 คน
ทั้งนี้มีรายงานว่า คณะสส.เขตของพรรคเพื่อไทย นัดเดินทางมารายงานตัวพร้อมเพรียงกัน โดยนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ร่วมเดินทางมาด้วย