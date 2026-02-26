“วัชระ” นำพยานลับแจ้งความตร.สุราษฎร์ฯ ถูกกล่าวหาซื้อเสียงๆละ 1 พัน ชี้สุดสกปรกครบสูตรวิชามาร

“วัชระ” นำพยานลับแจ้งความตร.สุราษฎร์ฯ
ถูกกล่าวหา “ซื้อเสียงๆละ1,000บาท ชี้สุดสกปรกครบสูตรวิชามาร พร้อมดำเนินการกับข้าราชการไม่เป็นกลาง
วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2569) นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัครสส.เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ สุราษฎร์ธานี เข้าแจ้งความกับพนักงานตำรวจที่สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ความว่าเมื่อวันที่ 7 ก.พ.2569 เวลาประมาณ 07.37 ผู้เสียหายทราบเหตุจากพยานขอปิดนาม แจ้งว่าได้มีบุคคลยังไม่ทราบชื่อสกุล ได้พูดใส่ความผู้เสียหายให้พยานฟัง อ้างว่าผู้เสียหาย ซื้อเสียงในการเลือกตั้ง ซึ่งไม่เป็นความจริง ซึ่งทำให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ในนามพรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมายเลข 4 และพรรคประชาธิปัตย์ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งรับสมัครเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ หมายเลข 27 ได้รับความเสียหาย ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ได้รับความเสียหาย ถูกเข้าใจผิดกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผิดกฎหมายตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ส.2561 มาตร.73 (1) และ (5) มีโทษจำคุก 1-10 ปี จึงประสงค์ให้พนักงานสอบสวนสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
สถานที่เกิดเหตุ ตลาดโพธิ์หวาย และตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง ตำบล บางกุ้ง เขต/อำเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2569 เวลาประมาณ 07.00 น.
ต่อเนื่องกัน และทราบหตุความผิดวันที่ 7 ก.พ.2569 เวลาประมาณ 07.37 น.
ร.ต.อ. เสกสรร ช่วยดร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ได้รับคำร้องทุกข์เพื่อทำการสอบสวนตามกฎหมายต่อไป และได้แจ้งให้ชุดสืบสวนออกสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดแล้ว จึงให้ลงชื่อไว้
นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า“ใครซื้อเสียงราคา1,000บาท-3,000บาท คนสุราษฎร์ฯเขารู้กันทั้งเมือง การใส่ร้ายป้ายสีว่าผมซื้อเสียง1,000บาท ทำให้พรรคประชาธิปัตย์เสียหายอย่างร้ายแรงจึงเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด นอกจากนี้ยังมีเรื่องข้าราชการไม่เป็นกลางซึ่งต้องดำเนินการทีละคดี เพื่อสร้างบรรทัดฐานการเมืองสุราษฎร์ธานีให้ดีขึ้นต่อไป”