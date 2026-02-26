นายกฯเยือนแพร่พรุ่งนี้ เปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา

นายกฯ “อนุทิน” เตรียมขึ้นเหนือ จ.แพร่ พรุ่งนี้เปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2569 ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา
วันนี้ (26ก.พ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมเดินทางไปยังจังหวัดแพร่ เปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมงาน
สำหรับการจัดงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2569” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2569 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะร่วมประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา พบปะประชาชน และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดแพร่
นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ การประกวดตุงมงคล การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา รวมถึงกิจกรรมขึ้นธาตุช่อแฮ เสริมบุญหนุนนำ สู่ความสำเร็จ ชัยชนะโชติช่วงชัชวาล การกราบสักการะ พระธาตุช่อแฮ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ พร้อมขอพรจากหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ อายุ 100 ปี และตื่นตากับขบวนแห่เครื่องสักการะอันยิ่งใหญ่ ประกอบด้วยขบวนช้างจำนวน 5 เชือก ขบวนแห่เครื่องสักการะจาก 8 อำเภอ จังหวัดแพร่ ขบวนแห่ชุมชนยลวิถี และพิธีอาราธนาพระมหาอุปคุต
"การจัดงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2569” สะท้อนถึงการใช้ “ทุนทางวัฒนธรรม” เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ควบคู่กับการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้จังหวัดแพร่ก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว"