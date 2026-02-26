“อนุทิน” ปัด “สุริยะ-สมศักดิ์” หลุดโผครม.ยังไม่ได้คุย ย้ำเข้มขึ้นให้ความสำคัญคุณสมบัติที่ศาลรธน.ตั้ง

นายกฯ ปัด ตีตกชื่อ “สุริยะ-สมศักดิ์” หลุดโผ ครม. บอกยังไม่ได้คุย ยันต้องให้ความสำคัญกับการตีความคุณสมบัติที่ศาลรัฐธรรมนูญตั้งไว้เป็นหลัก ลั่นต้องเข้มข้นขึ้นเยอะ
วันนี้ (26ก.พ.) ที่ทำเนียบฯ เมื่อเวลา 15.00 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกระแสข่าวปัดตกรายชื่อ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำพรรคเพื่อไทย จากโควต้ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ว่า ไม่มีเลย
ส่วน 2 บุคคลที่มีรายชื่อจะมีปัญหาหรือไม่ หากมาร่วมรัฐบาล นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยกับพรรคไหนเลย ไม่ว่าจะเรื่องของกระทรวง หรือ เรื่องอะไรก็ตาม
เมื่อถามว่า การเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจะต้องคำนึงถึงเรื่องคุณสมบัติ หลังศาลรัฐธรรมนูญระบุในคำวินิจฉัยในคดีของ นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กรณีแทรกแซงการเลือกตั้งสว.ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จะต้องยึดแนวทางนี้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า แน่นอน เราก็ดูการตีความคุณสมบัติ ที่ศาลรัฐธรรมนูญตั้งไว้ เราต้องให้ความสำคัญตรงนั้น
เมื่อถามย้ำว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวทำให้การตรวจสอบคุณสมบัติต้องเข้มข้นกว่าเดิมใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เยอะเลย