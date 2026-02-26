"สิรภพ" ซัดเต้าข่าว 9 งูเห่า กธ.ร่วมรัฐบาลภูมิใจไทย ลั่นขอร่วมหัวจมท้ายกับ "ธรรมนัส" มองหวังผลการเมือง

ว่าที่ส.ส.สกลฯ ซัดเต้าข่าว 9 งูเห่า ‘กล้าธรรม’ ร่วมรัฐบาลภูมิใจไทย ลั่นขอร่วมหัวจมท้ายกับ ‘ธรรมนัส’ เป็นการหยั่งกระแส เพื่อหวังผลทางการเมือง
วันนี้ (26ก.พ.) จากกรณีที่มีกระแสข่าว 9 สส. งูเห่า พรรคกล้า เตรียมสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกฯ พรรคภูมิใจไทย ให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ โดยจะแยกตัวออกจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม
นายสิรภพ สมพล ว่าที่ สส. สกลนคร เขต 1 พรรคกล้าธรรม กล่าวว่า “ผมเพิ่งเห็นข่าว ไม่รู้ว่าข่าวมาจากไหน ยืนยันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ก็จะอยู่กับ ร.อ.ธรรมนัส เหมือนเดิม ผมทำงานการเมืองมากว่า 5 ปี แต่พ่อแม่ของตนทำงานการเมืองนาน แต่ไม่ได้เป็น สส. ผมได้เป็น สส. เพราะการสนับสนุนของ ร.อ.ธรรมนัส แล้วจะให้ผมหักหลังท่านได้อย่างไร”
นายสิรภพ กล่าวว่า ที่ผ่านมาไม่มีใครติดต่อมาเลย และถ้าติดต่อมาก็ไม่ไปไหน เพราะที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจาก ร.อ.ธรรมนัส มาตลอด ตนจึงขอร่วมหัวจมท้ายกับ ร.อ.ธรรมนัส ไปตลอด อย่างไรก็ตามคาดว่าข่าวดังกล่าวอาจจะเป็นการหยั่งกระแส เต้าข่าวขึ้นมา เพื่อหวังผลทางการเมือง ตนก็ขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจ และไม่อยากให้มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นอีก