"ชนนพัฒฐ์" รับหนังสือรับรอง สส. ลั่นไม่หวั่นคดีไม่เป็นจุดอ่อนปิดดีล รบ. เชื่อสัมพันธ์ กธ.-ภท.เดินหน้าต่อ

ส.ส.สงขลา กธ. รับหนังสือรับรอง สส. ประกาศไม่หวั่นเรื่องคดี ไม่เป็นจุดอ่อนปิดดีลรัฐบาล เชื่อสายสัมพันธ์ “กล้าธรรม–ภูมิใจไทย” เดินหน้าต่อ รอสัญญาณจาก ผู้ใหญ่
วันนี้ (26 ก.พ.) นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม เดินทางมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น สส.ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้สัมภาษณ์ ว่าจะเข้าไปรายงานตัวที่สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ เนื่องจากในวันที่ 2 มี.ค.69 พรรคนัดเข้าไปรายงานตัว และตนติดภารกิจ ครั้งนี้เป็น สส.สมัยที่ 2 ในพื้นที่มีงานมากมาย ตนเองได้ทำอยู่แล้ว แต่ขณะนี้ดูแนวโน้มการจัดตั้งรัฐบาลก่อน พร้อมย้ำว่าตนเองมีจุดเด่นเรื่องการทำงานและใส่ใจในพื้นที่ ซึ่งประชาชนก็ให้โอกาสพรรคให้กลับเข้ามาเป็นผู้แทน
นายชนนพัฒฐ์ กล่าวอีกว่า ตนพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการตรวจสอบคดีความ การเป็นบุคคลสาธารณะจะถูกตรวจสอบ ซึ่งตนยินดีที่จะให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและทราบข่าวว่ามีบางหน่วยงานเริ่มตรวจสอบแล้ว จึงอยากพิสูจน์ตนเอง เพราะได้เตรียมข้อพิสูจน์ไว้แล้ว รอให้หน่วยงานที่ตรวจสอบเรียกเข้าไปชี้แจง ขณะนี้คดีความอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตนก็พร้อมจะเข้าไปชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรค ได้ให้กำลังใจ และตนเองพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการ
ส่วนจะกระทบภาพลักษณ์พรรคกล้าธรรมหรือไม่ นายชนนพัฒฐ์ กล่าวว่าเมื่อมาถึงจุดนี้ก็ต้องทำใจให้ได้ ต้องโดนตรวจสอบอยู่แล้ว เมื่อเข้ามาก็เจอเรื่องเช่นนี้มาโดยตลอด ยอมรับว่าเป็นห่วงความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่แค่นั้น นอกนั้นไม่ได้คิดอะไร
เมื่อถามว่าคิดว่าตนเองเป็นจุดอ่อนที่ทำให้พรรคกล้าธรรมไม่มีโอกาสได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายชนนพัฒฐ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่น่าจะใช่ ส่วนตัวกับพรรคภูมิใจไทยมีความสนิทสนมกันมากพอสมควร เพราะเคยทำงานฟุตบอลมาก่อน มีความชื่นชอบนายเนวิน ชิดชอบ แต่ทั้งนี้ต้องรอให้ผู้ใหญ่พูดคุยกัน ส่วนตัวเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยกัน และการคุยกันจะบรรลุตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่าต้องร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ นายชนนพัฒฐ์ กล่าวว่า ยังเชื่อในความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีและได้ร่วมต่อสู้มาด้วยกัน โดยเฉพาะการทำงานในรัฐสภาชุดที่ 26 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยกันกับร.อ.ธรรมนัส ก่อนที่จะเดินทางมารับหนังสือรับรอง โดยแจ้งให้ทราบว่าตนเองเดินทางมารับหนังสือก่อน โดยร.อ.ธรรมนัส ได้บอกว่าให้รอผลการรับรอง สส.ก่อน ส่วนตัวเชื่อว่าเมื่อรับรอง สส.แล้ว ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายน่าจะพูดคุยกัน เพราะหลายฝ่ายก็พูดว่าต้องรับรอง สส.ก่อน
อย่างไรก็ตามหากไม่ได้ร่วมรัฐบาลจะกระทบการทำงานในพื้นที่หรือไม่ นายชนนพัฒน์ กล่าวว่า จะไม่กระทบต่อการทำงานในพื้นที่ เชื่อว่าทุกหน่วยงานยินดีที่จะสนับสนุนคนที่เป็น สส.เพื่อดูแลประชาชน