กกต.มั่นใจรับรองผลใน 17 วัน ไม่กระทบจับโกง ปมบาร์โค้ด-คิวอาร์เน้นแจงศาล ห่วงจำลองเลือกตั้ง-ถอดรหัสบัตรผิดกม.

กกต.มั่นใจรับรองผลเลือกตั้งใน 17 วัน ไม่กระทบจับทุจริต เหตุยังอยู่ในขั้นตอนคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้ง และมีเวลาสอบอีก1 ปี ส่วนปมบาร์โค้ด คิวอาร์โค้ดเน้นยื่นชี้แจงศาล หลังถูกร้องฟ้องเอาผิด ห่วงภาคปชช.จำลองเลือกตั้ง ถอดรหัสบัตร เสี่ยงผิดกม.หลายมาตรา
วันนี้ (26ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี กกต.ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้เวลาเพียง 17 วันนับจากวันเลือกตั้งจนถึงประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 25 ก.พ.โดยเป็นการรับรองผลทั้งที่ยังคงมีเรื่องที่สังคมตั้งคำถาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนบัตรเลือกตั้งกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงฝนขกัน หรือบัตรเขย่ง การจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและ QR code ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้ใด ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยตรงและลับ ขับต่อรัฐธรรมนูญและอาจทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ รวมทั้งตามกฎหมายกกตมีเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุจริตถึง 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ก็กลับรีบประกาศรับรองผลนั้น
แหล่งข่าวจากกกต.ระบุว่า ในส่วนการตรวจสอบเรื่องร้องทุจริตนั้นสำนักงานฯเร่งดำเนินการอยู่ โดยอยู่ในขั้นตอนของการให้จังหวัดดำเนินการสืบสวนสอบสวนซึ่งยังไม่แล้วเสร็จแล้วแม้กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้วหากเขตเลือกตั้งใดมีการทุจริต ประชาชน หรือผู้สมัครก็สามารถยื่นร้องคัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่ประกาศรับรองผล
“เป็นที่น่าสังเกตว่าหลังวันเลือกตั้งคือวันที่ 9 ก.พ.จนถึงวันที่25กพ.ในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีการร้องเรียนเเจ้งเหตุทุจริตมาที่สำนักงานกกต.เเม้เเต่เขตที่พรรคประชาชนเเพ้การเลือกตั้งก็ตาม ทางสำนักงานฯจึงเสนอให้กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในเขตเหล่านี้ ซึ่งกฎหมายก็ยังให้อำนาจกกต.ในการตรวจสอบการทุจริตในเวลาหนึ่งปี”
นอกจากนี้แหล่งข่าวจากกกต.ยังระบุด้วยว่าแม้ภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักการเมืองบางพรรค อดีตกกต.จะออกมาโจมตีกกต.ในเรื่องของการทำบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง และมีการยื่นฟ้องกกต.ต่อหลายหน่วยงาน รวมถึงศาลยุติธรรม นั้น เห็นว่ากฎหมายเปิดช่องให้ผู้มีส่วนได้เสียหากพบสิ่งผิดปกติสามารถยื่นร้องต่อกกต.ได้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งก็สามารถร้องคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้ง หรือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้อยู่แล้วแต่กลับพบว่า ภาคส่วนต่างๆใช้วิธีไปร้องเรียนหรือยื่นฟ้องดำเนินคดีกับสำนักงานกกต.ในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานจึงจะเน้นการชี้แจงข้อกล่าวหาในกระบวนการยุติธรรมและชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก
ทั้งนี้แหล่งข่าวยังระบุด้วยว่ากรณีที่เมื่อวันที่25กพ.คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) เเละคณะ จัดประชุมเพื่อตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้ง 2569 มีการเสวนาและจัดกิจกรรมตรวจสอบ การจัดการเลือกตั้งของกกต.โดยนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า ในวันที่ 4 มี.ค.69 เวลา 13.30 จะสาธิตการเลือกตั้งจำลอง โดยจะใช้บัตรเลือกตั้งจำลอง ซึ่งจะมีรูปร่างคล้ายบัตรเลือกตั้งของ กกต. และจะตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เพื่อถอดรหัสว่าบัตรเลือกตั้งแต่ละใบเป็นของใครนั้น น่าพิจารณาว่า บัตรเลือกตั้งจำลองที่ว่านั้นจะมีรูปแบบและคุณลักษณะเช่นเดียวกับบัตรเลือกตั้งของกกต.หรือไม่โดยเห็นว่า บัตรเลือกตั้งคือทรัพย์เเละเป็นเอกสารทางราชการที่เป็นความลับ หากมีการจำลองขึ้นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจผิดกฎหมาย เรื่องการปลอมแปลงปลอม หรือใช้เอกสารทางราชการปลอมหรือไม่ เเละขั้นตอนการสืบค้นที่จะจำลองนั้นจะตรงกับหลักเกณฑ์ที่กกต.วางไว้หรือไม่ หากพิสูจน์ได้ว่าการจำลองดังกล่าวไม่มีข้อมูล หลักฐาน เเละกล่าวอ้างลอยๆโดยตั้งสมมติฐานขึ้นเองตรงนี้อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายหลายมาตรา