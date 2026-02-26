ปชน.หวังรมว.แรงงานใหม่มีความสามารถ เลิกวนหน้าเดิมกัดกินกระทรวง ดักทุกพรรคหาเสียงปฏิรูปประกันสังคม

"รักชนก" คาดหวัง รมว. แรงงานคนใหม่ มีความสามารถ เลิกวนคนหน้าเดิมมากัดกินกระทรวง ด้าน ’สหัสวัต‘ พ้อ ถึงเอาหน้าเก่ามาเป็น เราก็ทำอะไรไม่ได้ ดักคอทุกพรรคเคยหาเสียงปฏิรูปประกันสังคม
วันนี้ (26 ก.พ. 69) น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พร้อมด้วย นายสหัสวัต คุ้มคง สส.ชลบุรี พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงความคาดหวังถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่ ใน ครม.ของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทย ที่มีกระแสข่าวว่าจะจัดสรร รมว.แรงงานให้กับพรรคเพื่อไทย โดย น.ส.รักชนก กล่าวว่า เราก็คาดหวังถึงรัฐมนตรีกระทรวงอื่นๆ ซึ่งเราอยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหา มีเจตจำนงทางการเมืองที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริง
น.ส.รักชนก กล่าวต่อว่า เราไม่อยากเห็นการแบ่งโควตารัฐมนตรีแบบเดิมๆ ที่เอา 10 สส.มาแลก 1 รัฐมนตรี และสุดท้ายก็เข้ามากัดกินกระทรวงนั้นๆ ที่ท่านมีอำนาจ และแจกจ่ายให้กับ สส.ในมุ้ง ซึ่งท้ายที่สุดประชาชนก็ไมีได้รับประโยชน์หรือความก้าวหน้าอะไรในชีวิต และทรัพย์สินตามกฎหมายอะไรเลย
น.ส.รักชนก ยังหวังว่า ในรัฐบาลชุดต่อไป แม้จะเป็นหน้าเดิมๆ ที่จับกันมาเป็นรัฐมนตรี แต่เราก็คาดหวังที่จะเห็นความก้าวหน้าใหม่ๆ ซึ่งอาจจะคาดหวังได้ยาก แต่พวกเราในฐานะฝ่ายค้านมีหน้าที่ที่จะทำให้พวกเขาเหล่านี้ทำงานของตัวเองให้อยู่ในร่องในรอย ซึ่งถ้าหากหลุดจากความถูกต้อง ก็เป็นหน้าที่ของพวกเรา ที่ต้องตรวจสอบและตีแผ่ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ มันก็น่าเสียดายที่สุดท้ายแล้ว เราก็ได้รัฐมนตรี และ ครม.หน้าตาเดิมๆ
ด้านนายสหัสวัต ยังฝากถึงว่าที่รัฐมนตรีแรงงานคนใหม่ว่า เรื่องประกันสังคมหากย้อนกลับไปก่อนการเลือกตั้ง ทุกพรรคก็เห็นด้วยว่าควรจะมีการปฏิรูปสำนักงานประกันสังคม เราก็หวังว่าเมื่อสภาเปิด จะทำตามที่ตัวเองได้พูดตามในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งกระทรวงแรงงานมีปัญหาเยอะแยะไปหมด ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างประเทศ การที่แรงงานไทยหลุดออกจากนอกระบบ และการ Upskill - Reskill แรงงานไทยที่มีปัญหา ตนมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ รมว.กระทรวงแรงงานต้องทำ และหวังว่าก่อนที่ท่านจะรับตำแหน่งขอให้เตรียมแผนงานมาให้เรียบร้อย
เมื่อผู้ข่าวถามว่า การที่รัฐมนตรีแรงงานจะเป็นหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ไม่ติดใช่หรือไม่ ทั้งคู่หัวเราะ ก่อนที่ นายสหัสวัต จะกล่าวว่า ต่อให้พวกตนอยากติด ก็ไม่น่าจะติดอะไรได้
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า คาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่ น.ส.รักชนก กล่าวว่า ต้องคาดหวัง อยู่เพราะเรายังมีความหวังในการทำงานอยู่ ก่อนที่สหัสวัต จะกล่าวเสริมว่า ตนคาดหวัง เพราะพวกเราทำงานในฐานะฝ่ายค้านตั้งแต่รอบที่แล้ว พวกเราทำงานเชิงรุก ในการนำเสนอแนวทางการทำงานต่างๆ ไปยังกระทรวงต่างๆ พร้อมยืนยันว่า นอกจากการตรวจสอบรัฐบาล เราก็ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกต่อไปอย่างแน่นอน
ส่วนกรณีที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย มอบหมายทนายความให้ไปแจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาท จากการโพสต์ข้อความว่า “ ไอ้รัฐมนตรีโกงการเลือกตั้ง” นั้น น.ส.รักชนก ตอบเพียงว่า ตนยังไม่เห็นเลย ขอกลับไปอ่านในรายละเอียดก่อน