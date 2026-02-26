โควตา ครม.เพื่อไทยส่อวุ่น! "สุริยะ-สมศักดิ์-ประเสริฐ" หลุดโผ เปิดทางคนรุ่นใหม่ขึ้นแทน

รัฐบาล "อนุทิน 2" ส่อเค้าวุ่นตั้งแต่ยังไม่เริ่ม ข่าวสะพัด 3 ขุนพลมือเก๋าเพื่อไทย "สุริยะ-สมศักดิ์-ประเสริฐ" ถูกกีดกันพ้น ครม. อ้างเพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่มาทำแทน
วันที่ 26 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีท่ามกลางกระแสข่าวต่อเนื่อง โดยในส่วนของพรรคเพื่อไทย (พท.) ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอาจได้รับการจัดสรรโควตารัฐมนตรีรวม 8 ที่นั่ง และคาดว่าจะได้กำกับดูแลกระทรวงสำคัญ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีรายงานข่าวยืนยันว่า 3 รายชื่อที่ถูกจับตา ได้แก่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง และ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ จะไม่มีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดนี้อย่างแน่นอน โดยให้เหตุผลว่า ต้องการเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ ๆ เข้ามาทำงาน