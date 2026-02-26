รัฐบาลยันแก้ราคามะพร้าวน้ำหอม ดูดซับผลผลิต–ขยายตลาด–ตรวจล้งนอมินี สร้างความเป็นธรรมเกษตรกร

รองโฆษกรัฐบาล เผย รัฐเดินหน้าแก้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอม ดูดซับผลผลิต–ขยายตลาดใหม่–ตรวจล้งเข้าข่ายนอมินี สร้างความเป็นธรรมเกษตรกร
วันที่ (26 กุมภาพันธ์ 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เร่งแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินมาตรการครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ–ปลายน้ำ เพื่อพยุงราคา ดูดซับผลผลิต ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ควบคุมการนำเข้า และตรวจสอบล้งที่อาจเข้าข่ายนอมินีอย่างเข้มงวดดูดซับผลผลิตในประเทศต่อเนื่อง 3 ระยะ
กรมการค้าภายใน ดำเนินมาตรการพยุงราคาอย่างต่อเนื่อง
รอบแรก (ก.ค.–ก.ย. 2568) ดูดซับผลผลิต 830,000 ลูก ผ่านจุดรับซื้อราคานำตลาดใน จ.ราชบุรี กิจกรรม Pre-Order และ CSR
รอบสอง (พ.ย.–ธ.ค. 2568) ดูดซับ 460,000 ลูก เชื่อมโยงผ่านพาณิชย์จังหวัด แอป MOC GO และกระจายผ่านปั๊มน้ำมันใน กทม.–ปริมณฑล พร้อมรณรงค์เพิ่มการบริโภค
รอบสาม (ปลาย ม.ค. 2569–ปัจจุบัน) ตั้งเป้าบริหารจัดการ 1 ล้านลูก เปิดจุดรับซื้อใน 4 จังหวัดหลัก ได้แก่ ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสงขลา พร้อมกระจายผ่านงานธงฟ้า ห้าง Modern Trade และตลาดทั่วประเทศ
เร่งขยายตลาดส่งออก ลดพึ่งพาตลาดหลัก
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าขยายตลาดใหม่ นอกเหนือจาก จีน อาทิ ตะวันออกกลาง ยุโรป และ สหรัฐอเมริกา
เตรียมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผลไม้สด–แปรรูป วันที่ 5 มีนาคม 2569 โดยมีผู้ส่งออกเข้าร่วม 101 บริษัท ในจำนวนนี้เป็นผู้ส่งออกมะพร้าว 38 บริษัท เพื่อเพิ่มคำสั่งซื้อและกระจายความเสี่ยงทางการค้าควบคุมการนำเข้า ป้องกันกระทบผลผลิตในประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดให้นำเข้ามะพร้าวได้เพียง 2 ด่าน คือ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมขอความร่วมมือโรงงานชะลอการนำเข้า และรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทยในราคาที่เหมาะสม
ผู้ประกอบการที่นำเข้านอกโควตา WTO ต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และรับซื้อผลผลิตในประเทศก่อนอนุญาตนำเข้า
ตรวจล้งเข้าข่ายนอมินี บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี 2 ครั้ง ตรวจสอบล้ง 3 แห่ง และบริษัทเสี่ยง 4 แห่งตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยง 217 บริษัท และการถือครองที่ดินตั้งแต่ 5 ไร่ขึ้นไป พบกรณีต่างด้าวร่วมถือหุ้นถือครองที่ดิน 3 แปลง อยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึก พร้อมเตรียมตรวจสอบกลุ่มทุนต่างชาติที่ทำการเกษตร ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯยกระดับสินค้า GI เพิ่มมูลค่าในตลาดโลก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปัจจุบันมีมะพร้าวน้ำหอมขึ้นทะเบียนแล้ว 4 รายการ ได้แก่
มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี
มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว
มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า
มะพร้าวน้ำหอมสามพราน
ล่าสุด “มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี” ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ในสหภาพยุโรปแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งจะช่วยขยายตลาดส่งออกและยกระดับคุณภาพสินค้าไทยในระดับสากล
รองโฆษกฯ กล่าวว่า รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์ราคามะพร้าวน้ำหอมอย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินมาตรการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อให้ผลผลิตส่วนเกินมีตลาดรองรับอย่างชัดเจน และสร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
“รัฐบาลยืนยันดูแลเกษตรกรอย่างเต็มที่ ทั้งการพยุงราคา เปิดตลาดใหม่ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้ระบบการค้าสินค้าเกษตรโปร่งใสและเป็นธรรม” นางสาวลลิดา กล่าว