รัฐบาล เผย รับสมัครพนักงานต้อนรับบนสายการบิน 100 อัตรา เงินเดือนกว่า 4.5 หมื่น สมัครด่วนผ่านเว็บ

โอกาสโกอินเตอร์! เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนสายการบิน 100 อัตรา เงินเดือนกว่า 4.5 หมื่นบาท รีบสมัครด่วน ทางเว็บไซต์ https://riyadhair.com/careers ตั้งแต่วันนี้ - 1 มีนาคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง
วันนี้ (26ก.พ.) นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับสายการบิน Riyadh Air ภายใต้บริษัท Aviation Services Company ซึ่งประกอบกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ในตำแหน่ง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin Crew) จำนวน 100 อัตรา เงินเดือน 5,500 ริยาลต่อเดือน หรือประมาณ 45,283 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) มีค่าชั่วโมงบิน 75 ริยาลต่อชั่วโมง ทำงานเป็นกะ จำกัดจำนวนชั่วโมงบินไม่เกิน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาจ้างงาน 1 ปีสามารถต่ออายุได้
ทั้งนี้ นายจ้างจัดที่พักระดับพรีเมียม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย จัดอาหารให้ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ค่าล่วงเวลา 1.5 เท่าตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับของซาอุดีอาระเบีย ประกันสุขภาพระดับพรีเมียม วันลาพักผ่อน 42 วันต่อปี จ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ปีละ 1 ครั้ง มีรถบริการรับส่ง ไป-กลับจากที่ทำงาน ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรงที่เว็บไซต์ https://riyadhair.com/careers ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มีนาคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัครหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
“สำหรับคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร ช่วงแขนเอื้อมขั้นต่ำ 212 เซนติเมตร ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี สามารถประจำอยู่ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบียได้ โดยผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้า หรือเคยปฏิบัติงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งการรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางาน ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ค่าตรวจสุขภาพ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 7,100 บาท” นางสาวอัยรินทร์ กล่าว