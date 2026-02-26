รมว.ท่องเที่ยว-กีฬาไม่ทราบเหตุ "อ.สกล" ลาหมอนทองวิทยาเพราะเงินอุดหนุนหรือไม่ ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

"อรรถกร" บอกไม่ทราบเหตุ "อ.สกล" ลาออกจากโรงเรียนหมอนทองวิทยาเพราะเงินอุดหนุนนักเตะหรือไม่ ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย เชื่อชาวบางน้ำเปรี้ยว-หมอนทองแยกแยะได้
วันนี้ (26ก.พ.)นายอรรถกร ศิริลัทธยากรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะ สส.ฉะเชิงเทรา เปิดเผยถึงกระแสดราม่า ภายหลังนายสกล เกลี้ยงประเสริฐ ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ลาออกก่อนครบสัญญา ว่าชาวตำบลหมอนทอง และบางน้ำเปรี้ยว เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยที่ผ่านมายอมรับว่า แม้ส่วนตัวไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรง แต่ได้มีการสนับสนุน และอยู่เบื้องหลัง ตั้งแต่ก่อนทีมฟุตบอลหมอนทอง จะประสบความสำเร็จ ดังนั้นเชื่อว่าที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ที่ดีของน้องๆ นักกีฬาทีมหมอนทอง จะเลือกว่าจากนี้เส้นทางของแต่ละคนก็จะเลือกว่าจะดำเนินการอย่างไร แต่ที่สำคัญตนเชื่อว่าเด็กหลายคนมีประสบการณ์ตั้งแต่อายุยังน้อย เด็กก็จะมีโอกาสที่ดีที่จะเลือกเส้นทางชีวิตต่อไป
เมื่อถามว่ายืนยันได้หรือไม่ว่าไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปล้วงลูก นายอรรถกรกล่าวว่า ตนเองไม่เคย
ส่วนจะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่าง 2 ระหว่างโรงเรียนหมอนทองและโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล หรือไม่ นายอรรถกรเห็นว่าเรื่องนี้คนสามารถแยกแยะได้ สิ่งไหนที่จบไปแล้วก็ควรจบไป นายสกลถือว่าสร้างปาฏิหาริย์ให้กับโรงเรียนหมอนทอง และสิ่งที่สำคัญคือได้พาน้องๆ ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีมากๆ แน่นอนว่าเด็กหลายคนอาจจะยังไม่ได้รับประสบการณ์เช่นนี้ และบางคนก็รู้ในการรับมือกับกระแสโซเชียล ดังนั้นจึงเชื่อว่าชาวบางน้ำเปรี้ยวและชาวหมอนทองมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว
ส่วนเหตุที่ทำให้นายสกลลาออกมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเงินในการสนับสนุนนักกีฬา นายอรรถกรกล่าวว่า ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ซึ่งส่วนตัวทราบว่าได้มีการพูดคุยและหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา แต่ยังไม่เห็นหลักฐานว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่ โดยเรื่องนี้ควรให้ความเป็นธรรมกับโรงเรียนและอาจารย์สกล รวมถึงน้องๆ นักกีฬาด้วย