“พัชราวรรณ" สส.โคราชป้ายแดงเพื่อไทย ปลื้มเป็นผู้แทนฯ สมัยแรก รับต้องทำงานหนักขึ้นจากเดิมเคยเป็น สจ.

“พัชราวรรณ" สส.ป้ายแดงเพื่อไทยปลื้ม ได้เป็นผู้แทนฯ สมัยแรก ที่ผ่านมาเคยเป็น สจ. ยอมรับต้องทำงานหนักขึ้น
วันนี้(26ก.พ.) นางสาวพัชราวรรณ ภิญโญสส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์หลังเข้ารับหนังสือรับรองการเป็น สส.จาก กกต.ว่า ตนเป็น สส.สมัยแรกรู้สึกตื่นเต้น ที่ผ่านมาเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(สจ.)มาก่อน ซึ่งจากระดับท้องถิ่นมาระดับประเทศนั้น ตนทำงานในพื้นที่มาก่อนก็จะเร่งการทำงานมากขึ้น เพราะพื้นที่กว้างขึ้นครอบคลุม 4 อำเภอ ก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ เพราะแต่ก่อนตนทำงานอยู่เพียงอำเภอเดียว ส่วนในวันพรุ่งนี้(27 ก.พ.)สมาชิกพรรคเพื่อไทยนัดหมายไปรายงานตัวที่สภา