สว.ลงมติท่วมท้นไฟเขียว “จิรุตม์” นั่ง กกต.คนใหม่ ส่วน “มณฑล” คะแนนโหวตไม่ผ่านการเห็นชอบ

ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติ 144 ต่อ 1 เห็นชอบ “จิรุตม์ วิศาลวิจิตร” อดีตอธิบดีกรมขนส่งทางบกเป็น กกต.คนใหม่ ส่วน "มณฑล สุดประเสริฐ" อดีตอธิบดีกรมโยธาฯ ได้คะแนนเห็นชอบ 9 ต่อ 102 ไม่ผ่านการเห็นชอบ
วันนี้(26 ก.พ. 69) ได้มีการประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ โดยมีนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาเรื่องด่วน คือ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ที่ได้รับบการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 2 คน คือ นายจิรุตม์ วิศาลวิจิตร อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ นายมณฑล สุดประเสริฐ อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ทั้งนี้ ได้มีการประชุมลับเพื่อตรวจสอบรายงานประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรรม ของบุคคลทั้งสอง ก่อนที่จะให้สมาชิกทำการลงมติ ผลปรากฎว่า นายจิรุตม์ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมด้วยมติ 144 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง และงดออกเสียง 26 เสียง
ขณะที่นายมณฑล ได้คะแนนเห็นชอบ เพียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ 102 เสียง และงดออกเสียง 57 เสียง จึงถือว่านายมณฑลไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม