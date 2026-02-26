"จิราพร" เผย พท.รวบรวมเลือกตั้งไม่ปกติส่ง กกต.กว่า 100 เรื่อง หวังชี้แจงสังคมได้ "นเรศ" ยันกล้าธรรมไร้งูเห่า พร้อมอยู่กับพรรคแม้เป็นฝ่ายค้าน

"จิราพร" เผย พท.ส่งประเด็นความผิดปกติเลือกตั้งให้ กกต.100 กว่าเรื่อง ชี้แม้รับรองแล้วก็ยังชี้แจงคลายความกังวลสังคมได้ เตรียมลุยแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาแหล่งน้ำและชลประทานในพื้นที่ ด้าน "นเรศ" ยันกล้าธรรมไร้งูเห่าสีเขียว พร้อมอยู่กับพรรคต่อแม้จะเป็นฝ่ายค้าน ด้าน "อนุกูล" สส.สมัยแรก บอกตื่นเต้น รอมา 5 ปี พร้อมเดินหน้าคุยกระทรวง-หน่วยงาน แก้ปัญหาบ่อขยะคลองหอยโข่ง
วันนี้(26ก.พ. ) ผู้สื่อข่าวรายงานผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น สส.ต่างก็ทยอยเข้ารับหนังสือรับรองจาก กกต.อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงเช้ามีแล้วไม่น้อยกว่า 70 ราย
น.ส.จิราพร สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ด เขต 5 พรรคเพื่อไทย เดินทางมารับหนังสือรับรองการเป็น สส. จาก กกต. ได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติ ที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 5 ได้มอบความไว้วางใจให้ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รับใช้พี่น้องประชาชนอีกครั้ง ซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทย สส.เขตนัดหมายไปรายงานตัวพร้อมกันวันพรุ่งนี้ 27 ก.พ.ที่รัฐสภา
ส่วนความกังวลกับเรื่องของบัตรเลือกตั้ง และผลการเลือกตั้ง เกี่ยวกับความโปร่งใส พรรคเพื่อไทย ได้ตั้งมีคณะทำงาน ที่จะตรวจสอบเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งอยู่แล้ว โดยมีการรวบรวมความผิดปกติ ความกังวลต่างๆ จากพื้นที่เป็น 100 กรณี ส่งถึง กกต. เพื่อจะได้ชี้แจงแล้วติดตามตรวจสอบ ทั้งประเด็นจำนวนบัตรเลือกตั้ง บาร์โค้ดต่างๆ ตอนนี้มีการส่งไปที่ กกต. เรียบร้อยแล้ว
ตนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ก็ปรารถนาที่จะเห็นการเลือกตั้งที่โปร่งใส และก็ยุติธรรม เพราะพี่น้องประชาชนที่ไปเลือกตั้งก็มีต้นทุน ทั้งเรื่องของเวลาและก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆ ก็อยากจะเห็นการเลือกตั้งที่ออกมาผลเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชน ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กกต.ที่จะต้องชี้แจง เพื่อคลายความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
ส่วนที่การเลือกตั้งครั้งนี้ยังมีเรื่องร้องเรียนแต่ กกต.ก็ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วส่วนตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เมื่อมีการรับรองก็มาดำเนินการตามขั้นตอนตามหน้าที่ แต่ว่าแม้จะมีการรับรองไปแล้ว การตรวจสอบต่างๆ ก็ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้อยู่ และก็ กกต.เองก็ยังสามารถที่จะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้คลายความกังวล สร้างความโปร่งใส ความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ได้
น.ส.จิราพร ยังกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ว่า ในพื้นที่มีปัญหาหลากหลาย ส่วนตัวเมื่อเป็น สส.สมัยแรกก็เป็นฝ่ายค้าน ก็ไม่ได้อยู่ในรัฐบาล พอมาเป็น สส.ฝ่ายรัฐบาลก็ได้มีโอกาสทำงานราว 2 ปีกว่าๆ ทำให้การขับเคลื่อนต่างๆ ไม่ต่อเนื่องมีปัญหา ตั้งแต่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม หรือเรื่องของแหล่งน้ำ เพราะว่าในภาคอีสานเอง เขตชลประทานไม่สามารถครอบคลุมถึงพื้นที่ทั้งหมด และเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวจำนานมาก ซึ่งเป็นประเด็นหลักๆ ที่อาจจะต้องดำเนินการเป็นเรื่องแรก ตามที่ได้ลงพื้นที่สัมผัสกับพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ยังประเด็นอื่นๆ ที่อยากจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้พี่น้องประชาชนต่อไป
สำหรับตำแหน่งในรัฐบาล ได้มีการพูดคุย หรือทาบทามอะไรกันบ้างหรือยัง นางสาวจิราพร กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยกัน เพราะตอนนี้เอกสารรับรองก็ยังไม่เรียบร้อย 100% ยังเหลือของในส่วนของระบบบัญชีรายชื่อ
ด้านนายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ สส.สงขลา เขต 6 พรรคภูมิใจไทย สส.สมัยแรก เปิดเผยว่า รู้สึกตื่นเต้น เพราะได้เป็น สส.สมัยแรก วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้ทำหน้าที่อีกบทบาทหนึ่ง เพื่อประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่วนตัวมีความตั้งใจอย่างมาก จากการรอคอยมาตลอด 5 ปี วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว อยากบอกประชาชนในพื้นที่เขต 6 ว่า ตนเองพร้อมทำงานในพื้นที่อย่างเต็มที่ ส่วนโครงการแรกที่อยากทำในพื้นที่จะแก้ปัญหาบ่อขยะ เป็นไปตามที่ได้มีการหาเสียงไว้ เพราะถือเป็นปัญหามลภาวะทางอากาศ ที่เกิดขึ้นและกระทบประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง โดยจะเข้าไปพูดคุยกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่วนราชการในพื้นที่ในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
ส่วนมองการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไร ที่มีการร้องเรียนเป็นจำนวนมาก และอาจทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ นายอนุกูลกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของ กกต. ในฐานะที่ตนเองเป็นผู้สมัคร เราได้รับเลือกเป็น สส. ก็จะทำหน้าที่ของตนเองและปล่อยให้ กกต. ทำงานตามหน้าที่ ยอมรับว่าได้รับข่าวสาร ปัญหาคิวอาร์โคด และบาร์โคดบนบัตรเลือกตั้ง แต่ก็เป็นไปตามกระบวนการของ กกต. ที่จะดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมฝากถึงประชาชนและทั้งประเทศว่า ก่อนรับรอง สส. 396 ท่านในเบื้องต้น หวังว่ารัฐบาลจะได้มีการฟอร์มทีม จัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุด เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆของประเทศไทยให้ได้เร็วที่สุด
ขณะที่ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รมช.เกษตรในฐานะ สส.เชียงใหม่ เขต 9 พรรคกล้าธรรม กล่าวกรณีมีกระแสข่าวว่ากระทรวงเกษตรมีการจัดงานอำลารัฐมนตรีวันนี้ว่า ไม่เห็นมีใครแจ้งอะไร ไม่มีอำลา ตนเองก็ไปทำงานตามปกติ ตนเองยังไม่ได้คุยกับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เพราะรีบมาที่ กกต.ก่อน โดยทิศทางของพรรคกล้าธรรมขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ทั้งร้อยเอกธรรมนัส และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรค ส่วนข่าวงูเห่าสีเขียวนั้น ไม่ทราบ
ส่วนการที่ กกต.รับรองผลเลือกตั้ง สส.เร็ว จะทำให้มีความชัดเจนต่าง ๆ เร็วขึ้นหรือไม่ นายนเรศ กล่าวว่า เป็นไปตามขั้นตอนของ กกต.เป็นเรื่องของระบบ กกต.ก็ว่าไป เราเป็น สส.ก็ปฏิบัติตามระเบียบ
เมื่อถามว่าสงสัยเรื่องบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดหรือไม่ เนื่องจากเป็น สส. นายนเรศกล่าวว่าขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบดีกว่า ระบบมีอยู่แล้ว อยู่ในกระบวนการการตรวจสอบว่ากันไป สส.ก็ปฏิบัติหน้าที่ไป
เมื่อถามย้ำว่า ที่บอกว่าไม่มีงูเห่าแสดงว่าร้อยเอกธรรมนัสอยู่อย่างไร สส.ทุกคนจะอยู่กับร้อยเอกธรรมนัสใช่หรือไม่ นายนเรศ ตอบว่า "ครับ"