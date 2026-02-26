สว.เตรียมมุดเรือนจำพิเศษกรุงเทพ 27 ก.พ.ดูคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง หลังญาติร้องเรียน

กมธ.พัฒนาการเมืองฯ วุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ 27 ก.พ. ตรวจสอบคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง หลังญาติร้องเรียนสภาพความเป็นอยู่ เน้น 10 ประเด็น ทั้งการจัดการด้านอาหาร-น้ำ-สุขอนามัย การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง
วันนี้(26 ก.พ.) นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา พร้อมคณะ แถลงว่า กมธ.ฯ เตรียมลงพื้นที่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ในวันที่ 27 ก.พ.นี้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากญาติผู้ต้องขังเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจำ
นายนรเศรษฐ์ กล่าวต่อว่า กมธ.ฯได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหน้าที่ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาคประชาชน ภาคสังคม และผู้ร้องเรียน เข้ามาให้ข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและจัดทำข้อเสนอแนะต่อเรือนจำ จากข้อมูลจำนวนมาก กมธ.ฯจึงได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้ต้องหาในเรือนจำอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเรือนจำไม่ใช่เพียงสถานที่ควบคุมตัวเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายในการฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม หากคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังถูกละเลย อาจส่งผลกระทบในระยะยาวและกลายเป็นปัญหาทางสังคม
นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า การศึกษาดังกล่าวจะเน้น 10 ประเด็นสำคัญ อาทิ การจัดการด้านอาหารและน้ำ สุขอนามัย การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังที่เพิ่งถูกคุมขัง รวมถึงปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่1 การศึกษามาตรฐานคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและเตรียมลงพื้นที่ ระยะที่2 การเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแผนปฏิบัติ และระยะที่3 การเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในวันที่ 27 ก.พ.กมธ.ฯพร้อมสมาชิกวุฒิสภาจะลงพื้นที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เพื่อติดตามผล ตรวจสอบสภาพสถานที่จริง และสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ โดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือและข้อเสนอเชิงพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานสิทธิและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง และภายหลังการลงพื้นที่จะมีการยื่นข้อสังเกตต่อผู้บริหารเรือนจำต่อไป
นายนรเศรษฐ์ ยังกล่าวถึงกรณีทหารเกณฑ์เสียชีวิตใน จังหวัดชลบุรี ว่า ได้มีการพูดคุยกับญาติผู้เสียชีวิตและได้รับข้อมูลในระดับหนึ่ง ซึ่งยังมีหลายประเด็นที่ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะสาเหตุการเสียชีวิต เนื่องจากผลการชันสูตรทางการแพทย์ไม่ได้ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน แม้จะพบว่าปอดมีลักษณะเป็นฝ้า ซึ่งอาจเกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรงและนำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้น แต่ยังไม่มีการระบุสาเหตุโดยละเอียด ที่ผ่านมา กมธ.ฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ และได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวที่ประสงค์ดี ให้ข้อมูลสอดคล้องกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุ ดังนั้นกมธ.ฯ จะนำข้อมูลทั้งหมดมาศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และคาดว่าในวันพฤหัสบดีหน้า กมธ.ฯจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกองทัพ ญาติผู้เสียชีวิต ทนายความ แพทย์ผู้ชันสูตร และนักวิชาการ เข้าชี้แจง
“กมธ.ฯได้ติดตามกรณีลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่อง และไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก แม้ที่ผ่านมาเคยมีการกล่าวว่าเป็นกรณีสุดท้ายหลายครั้ง แต่ยังคงเกิดขึ้นซ้ำ”นายนรเศรษฐ์ กล่าว