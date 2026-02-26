อดีตนักร้องดัง “เจี้ยบ พิสุทธิ์” ปฏิญาณตนเป็น สว.แล้ว

วันที่ 26 ก.พ.ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ โดยนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระประชุมตามระเบียบวาระ ได้ให้ นายพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร กล่าวปฏิญาณตนต่อที่ประชุมวุฒิสภาก่อนปฏิบัติหน้าที่ หลังจากที่ได้รับการเลื่อนลำดับในบัญชีสำรองให้เป็น สว.กลุ่มที่ 16 ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา แทน นายวิเชียร ชัยสถาพร ที่พ้นจากตำแหน่ง สว.
นายมงคล แจ้งต่อที่ประชุมต่อว่า สำหรับจำนวน สว. ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ มีจำนวน 199 คน ดังนั้นองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งที่ต้องมี 100 คนขึ้น