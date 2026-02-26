โฉมหน้า ครม.น้ำเงิน "สูตรบุรีรัมย์"19 เก้าอี้จุกๆ แบ่งเค้กเพื่อไทย 8 - "สุริยะ" ไม่พลาด! ** กกต.ปล่อยผี 396 สส.เขต เดินหน้าเปิดสภา เลือกนายกฯ

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ โฉมหน้า ครม.น้ำเงิน "สูตรบุรีรัมย์"19 เก้าอี้จุกๆ แบ่งเค้กเพื่อไทย 8 - "สุริยะ" ไม่พลาด!
แว่วมาว่ามหกรรม "แบ่งเค้ก " ล่าสุด ครม.น้ำเงิน สูตรบุรีรัมย์สั่งการ "ภูมิใจไทย" ในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลกินรวบ19 ชิ้น แบบจุกๆ!
งานนี้กระทรวงเกรดเอ ล้วนๆ ตั้งแต่กระทรวงเศรษฐกิจ ยันความมั่นคง
ไล่เรียงตั้งแต่ มหาดไทย, คลัง ,พาณิชย์, ต่างประเทศ ,คมนาคม ,พลังงาน ,ท่องเที่ยวและกีฬา ,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,อุตสาหกรรม ,สาธารณสุข,วัฒนธรรม ,ยุติธรรม ,ดิจิทัล และ สำนักนายกรัฐมนตรี
เรียกว่า เดินไปไหนในทำเนียบฯ ก็คนภูมิใจไทยทั้งนั้น !
"เสี่ยหนู" อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะควบเก้าอี้ มท.1 เหมือนเดิม
ส่วนตำแหน่งอื่นๆ ก็วางตัว ทั้งคนของพรรคเดิม และ "ก๊วน" ที่เพิ่งดูดเข้า อย่าง "ทรงศักดิ์ ทองศรี" "น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล" จะได้ มท.2-3 ช่วย "เสี่ยหนู"
"พิพัฒน์ รัชกิจประการ" นั่ง รมว.คมนาคม "ไชยชนก ชิดชอบ" รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมกับ "พัฒนา พร้อมพัฒน์" รมว.สาธารณสุข "เอกนัฏ พร้อมพันธุ์" รมว.อุตสาหกรรม
ตามด้วยดาวรุ่งพุ่งแรง "น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์" รมว.วัฒนธรรม
ส่วน "เสี่ยเฮ้ง" สุชาติ ชมกลิ่น จับจอง รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "สุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล" เป็น รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา
"ภราดร ปริศนานันทกุล" "น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี" "นภินทร ศรีสรรพางค์" เข้าแถวในตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
"ลูกท็อป" วราวุธ ศิลปอาชา ที่เดินตาม "เสี่ยหนู" ต้อยๆ สแตนด์บายกระทรวงไหนจะหล่นใส่เท้า
นอกจากคนในพรรคแล้ว "เสี่ยหนู" ยังดึงเอาตัวตึงสายเทคโนแครตมานั่ง "โควต้านายกฯ" อีก 5 หน่อ ที่ต้องบอกว่า... โฆษณาหาเสียงไว้ล่วงหน้าไปแล้ว
นั่นก็คือ "เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ" รองนายกฯและขุนคลัง “สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว” รองนายกฯและรมว.ต่างประเทศ “ศุภจี สุธรรมพันธุ์” รองนายกฯ และพาณิชย์ ขณะที่ “บวรศักดิ์ อุวรรณโณ” รองนายกฯ ดูเรื่องกฏหมายเหมือนเดิม
ส่วน รมว.กลาโหม วงในระบุ รอพิจารณาบุคคลความเหมาะสมซึ่งก็แล้วแต่"ผู้ใหญ่" จะส่งใครมา
มาถึง 8 ที่นั่งของ "เพื่อไทย" คาดว่า จะได้คุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,อุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ,ศึกษาธิการ และแรงงาน โดยมีชื่อของ "หนิม" จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค , ประเสริฐ จันทรรวงทอง และ แน่นอนย่อมมีชื่อของ "สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ" ตีตราจอง
งานนี้แฟนคลับแดงจะมีเคืองไหมไม่รู้ เพราะที่ได้แบ่งเค้กมา เหมือนไม่มีทางเลือก !
ที่น่าจับตาที่สุดคือ "ผู้กอง" ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พรรคกล้าธรรม หลังกลับดูแสงสีเขียวที่ฟินแลนด์ ก็เข้าโหมด "นินจา" ทันที! เก็บตัวเงียบกริบ ไม่เข้ากระทรวง ไม่แจ้งหมายงาน จนลูกพรรค "กล้าธรรม" นั่งมองหน้ากันตาปริบๆ ว่าจะได้ขึ้นรถไฟขบวนสุดท้าย หรือจะโดนทิ้งไว้ที่ชานชาลา?
สัญญาณยังเงียบกริบ หรือจะต้องรอจนวินาทีสุดท้าย?
แต่ครม."สูตรบุรีรัมย์" ที่แพลมออกมานี้ เห็นได้ว่าไม่มี "โควต้า"เหลือแบ่งให้ กล้าธรรม
ถามว่าโผครม. จะมีโอกาสพลิกได้อีกหรือไม่ ? ก็ต้องบอกว่า ครม.รอบนี้ ชี้ขาดมาจาก "บุรีรัมย์" จะไปทางไหนให้ใครนั่งก็แล้วแต่ครูใหญ่เขากระโดง
ส่วนใครจะ "สมหวัง" หรือ "อกหัก" อีกไม่นานคงได้รู้กัน!
++ กกต.ปล่อยผี 396 สส.เขต เดินหน้าเปิดสภา เลือกนายกฯ
สำนวนจีน ว่า "ราตรียาวนาน ฝันยุ่งเหยิง" เข้ากันได้ดีกับการที่ กกต.ประกาศรับรอง 396 สส.เขตเมื่อวานนี้ (25ก.พ.)
เพราะเวลายิ่งนานไป ความยุ่งยาก ก็จะยิ่งมีมากขึ้น เหมือนคนคิดมาก นอนไม่หลับ ทำให้ฟุ้งซ่าน ฝันร้าย
เพราะหลังจากเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา กกต.ก็เจอเรื่องร้องเรียนมากมาย ทั้งต้องนับคะแนนใหม่ เลือกตั้งใหม่ บัตรเขย่ง จำนวนบัตรไม่ตรงกับจำนวนคนที่มาลงคะแนน การพิมพ์คิวอาร์โค้ด บาร์โค้ด ที่บัตรเลือกตั้ง ทำให้มีเรื่องร้องเรียนว่าทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับ
กกต.ใช้เวลา 17 วัน จึงตัดสินใจ ประกาศรับรอง สส.เขต ที่ชนะเลือกตั้ง จำนวน 396 คน
ส่วนอีก 4 เขต ที่ยังไม่ได้รับรอง คือที่ จ.พะเยา เขต 1 “อัครา พรหมเผ่า” พรรคกล้าธรรม, จ.สุพรรณบุรี เขต 2 “ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ” พรรคภูมิใจไทย , จ.จันทบุรี เขต 1 “สุรพล วิรัตน์โยสินทร์” พรรคภูมิใจไทย และ จ.จันทบุรี เขต 2 “คัมภีร์ ชื่นบาน” พรรคภูมิใจไทย
และเชื่อว่าหลังจากนี้อีกไม่นาน ก็จะรับรอง สส.บัญชีรายชื่อ ที่มีทั้งหมด 100 คน
เมื่อประกาศรับรอง สส.ได้เกินกว่า 95% ของจำนวนที่มีทั้งหมด 500 คนแล้ว จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร
เมื่อได้ประธานสภาฯแล้ว จึงจะถึงขั้นตอนการโหวตนายกรัฐมนตรี โดยคู่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คงหนีไม่พ้น “อนุทิน ชาญวีรกูล” จากพรรคภูมิใจไทย กับ “ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” จากพรรคประชาชน
พรรคไหนจะร่วมรัฐบาลบ้าง โดยเฉพาะ “พรรคกล้าธรรม” ของ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” จะเอายังไง จะได้ร่วมหรือเปล่า วันโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็คงจะได้รู้ ได้เห็นกันแล้ว
เมื่อ กกต.ตัดสินใจ “ปล่อยผี” รับรองไปก่อนแล้วค่อย “สอย” ทีหลัง หากมีเรื่องร้องเรียน ว่าสส. หรือผู้สมัครคนไหน คนไหน ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
แต่อำนาจการ “สอย” จะไปอยู่ที่ศาลฎีกา
เรื่องนี้ “ปริญญา เทวานฤมิตรกุล” อาจารย์สอนกฎหมาย จากม.ธรรมศาสตร์ ออกมาโพสต์ดักคอ ขู่ กกต. ตั้งแต่เช้าก่อนที่จะมีการปล่อยผี ว่า หากมีการประกาศผลเลือกตั้งแบบ “หักดิบ” ขัดความรู้สึกประชาชน มีปัญหาแน่ พร้อมร่ายยาวถึงปัญหาที่ประชาชน ยังค้างคาใจ จากการจัดเลือกตั้งของ กกต.ในครั้งนี้
ที่สำคัญคือ เมื่อรับรองไปแล้ว หลังจากนี้อำนาจในการพิจารณา ว่า การเลือกตั้ง “สุจริต หรือเที่ยงธรรม” หรือไม่ จะไปอยู่ที่ศาลฎีกา ซึ่งแม้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้สมัครที่เห็นว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต หรือ ไม่เที่ยงธรรม จะไปร้อง “คัดค้านการเลือกตั้ง” ได้ แต่ต้องไปร้องที่ กกต. และมีแต่ กกต. เท่านั้น ที่จะส่งคำร้องไปให้ศาลฎีกาได้
ว่าแล้ว “อ.ปริญญา” ก็ซ้ำไปอีกดอกว่า กกต.ชุดนี้ ก็รู้ๆ กันอยู่ เรื่องฮั้วสว. ที่มีการร้องเรียนมา 1 ปีกับ 7 เดือนแล้ว กกต. ยังไม่ได้ส่งไปศาลฎีกาเลย แล้วเรื่อง “สอย สส.” จะเป็นอย่างไร คงนึกภาพกันออก
โพสต์นี้ของ “อ.ปริญญา” มีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันมากมาย หนึ่งในนั้น มีคนคอมเมนต์ว่า... ใครก็ได้ ช่วยเอา “อ.ปริญญา” ออกจากคูหาเลือกตั้งที