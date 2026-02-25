xs
อย. จัดประชุม “From Local to Global” ชูวิจัย–มาตรฐาน ดันผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อย. จัดเวทีประชุมวิชาการ ปี 2569 ดันงานวิจัยและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่การยอมรับนานาชาติ ชูความร่วมมือรัฐ–เอกชน–วิชาการ พร้อมดันนวัตกรรมและ AI เสริมความเชื่อมั่นตลาดโลก สร้างฐานศก.-สุขภาพยั่งยืน

วันนี้(25 ก.พ. 69) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดการประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ แห่งชาติ ประจำปี 2569 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ภายใต้แนวคิด “From Local to Global : วิจัยสร้างฐาน มาตรฐานสร้างชื่อ เลื่องลือสู่สากล” มุ่งผลักดันงานวิจัยและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย สู่การยอมรับในระดับนานาชาติ


นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ว่า เวทีวิชาการครั้งนี้ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีมาตรฐาน มุ่งส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยในตลาดโลก พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืน โดยไฮไลต์สำคัญ ของวันแรก คือ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “On A Historic Journey of The First Ever Thai Vaccine to Win International Recognition and Serve a Global Need” ถ่ายทอดเส้นทางความสำเร็จของวัคซีนไทยที่ก้าวสู่การ ยอมรับในระดับนานาชาติ สะท้อนศักยภาพงานวิจัยไทยที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของโลกได้จริง


ด้าน เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดการ ประชุมวิชาการ 3 วัน มีการบรรยายและเวทีแลกเปลี่ยนที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ การต่อยอดงานวิจัยสู่ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในระบบบริการจริง กรณีศึกษาความสำเร็จของผู้ประกอบการไทย เทรนด์โลกด้านอาหาร ยาเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน รวมถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ AI เพื่อการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 นอกจากนี้ ยังมีการประกวดผลงานวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในรูปแบบนำเสนอด้วยวาจาและโปสเตอร์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักวิชาการและบุคลากรจากทั่วประเทศ ได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และต่อยอดสู่การพัฒนานโยบายและการปฏิบัติการประชุมวิชาการครั้งนี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญหลายมิติ ทั้งการยกระดับองค์ความรู้ ด้านการ คุ้มครองผู้บริโภค การผลักดันงานวิจัยไทยสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาค ส่วนต่าง ๆ และการสร้างภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยบนเวทีสากล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจสุขภาพของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป






