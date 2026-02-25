"สมาคมฮักชุมชน" จัดเวิร์คช็อป Recovery การฟื้นสภาพผู้มีปัญหาสุราโดยชุมชน

"สมาคมฮักชุมชน" จัดเวิร์คช็อป Recovery การฟื้นสภาพเปลี่ยนแปลงตนเองด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่และความสัมพันธ์ในการละเลิกสุราด้วยการนำตนแองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาระบบการดูแลและฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุราโดยชุมชน
นางสาวรักชนก จินดาคำ นายกสมาคมฮักชุมชน ได้จัดกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มก้าวแรก ครั้งที่ 3 ขึ้นในวันที่ 23-25 ณ ห้องประชุม Mom Tik Camp & Homestay อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม มีเป้าหมายเพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไข จากการนำคู่มือ Recovery ไปปรับใช้ รวมถึงเพื่อปรับคู่มือกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาระบบการดูแลและฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุราโดยชุมชน
นายกฤษฎา ลังกาฟ้า (ต้น)สมาชิกกลุ่มก้าวแรก กล่าวว่า หลังจากที่ได้เข้าร่วมกับกระบวนการธรรมนำทางของสมาคมฮักชุมชน จนทำให้ตัดสินใจเลิกดื่มสุรามาในระยะ 1 ปี 2 เดือน 22 วัน กลุ่มก้าวแรก เป็นการรวมกลุ่มของผู้ที่มีปัญหาสุราที่มีเป้าหมายเดียวกันในการเลิกดื่มต่อเนื่อง เป็นคนหัวอกเดียวกัน เข้าใจกัน ผ่านเรื่องเล่าและประสบการณ์ทั้งที่เป็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ทำให้ได้รับพลังทุกครั้งที่ได้พบเจอเพื่อน เปลี่ยนวงที่เคยนั่งดื่มสุรา เป็นวงเล่าเรื่อง ที่มีการรวมกลุ่มเหมือนเดิม มีเสียงหัวเราะ แต่สิ่งที่ต่างไปจากเดิมคือไม่มีการดื่มสุรา ที่สำคัญคือการนำตนเอง อย่างต่อเนื่อง
หัวใจของ Recovery การฟื้นสภาพ คือ “กระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความสัมพันธ์ ในการละ เลิกสุรา ด้วยการนำตนแองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” เป็นกระบวนการที่สมาคมฮักชุมชนพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลและฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุรา ลดการกลับไปดื่มซ้ำ
Recovery กลุ่มก้าวแรก กลุ่มผู้ที่เคยเป็นผู้มีปัญหาสุรา ที่ผ่านกระบวนการตามแนวทางในโครงการของสมาคมฮักชุมชน เกิดผลลัพธ์มีการลด ละ เลิกการดื่มสุรา และได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านแนวคิด ความรู้ ทักษะ ในการทำกระบวนการกลุ่ม ที่มีหลักการสำคัญ คือ นำตนเอง เป็นเพื่อนร่วมทาง และ เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ใช้กระบวนการการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์การดื่มสุรา การแก้ไขปัญหา คือกระบวนการเยียวยาตนเองและสมาชิกกลุ่ม
นายพงษ์พัฒน์ ภู่เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ The Beekeeper House กล่าวว่า ผู้มีปัญหาสุรา มักจะรู้และคิดได้ว่า การดื่มสุรา เป็นสิ่งที่ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายและผู้อื่น แต่ยังขาดโครงสร้างในการช่วยยับยั้งไม่ไห้ดื่มสุราได้ กระบวนการ Recovery การฟื้นสภาพ จึงเป็นเหมือนโครงสร้างที่หมายถึง พื้นที่ปลอดภัย กระบวนการ และ บุคคล ที่จะช่วยให้ละ เลิกดื่มสุรา ได้ กระบวนการนี้จึงมีความจำเป็นต่อผู้มีปัญหาสุรา
นางบังอร สุปรีดา หัวหน้าพยาบาลที่ The Beekeeper House ได้ให้ความเห็น ถึงการพัฒนารูปแบบ Recovery การฟื้นสภาพของสมาคมฮักชุมชนว่า เป็นแนวทางสำหรับผู้มีปัญหาสุราที่ต้องการจะเลิกดื่มสุรา โดยมุ่งเน้นที่การลงมือทำ การหยุดดื่มทีละวัน ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ที่เข้าร่วมกลุ่ม มุ่งเน้นการละ เลิกดื่มสุรา โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและสังคมตามความต้องการกลุ่มเพื่อให้เกิดกระบวนการกลุ่มอย่างต่อเนื่อง