"อามินทร์" ดอดเข้ากษ.รอพบ "ธรรมนัส" เผยว่าที่สส.กธ.เตรียมรายงานตัว พร้อมทำหน้าที่ทั้งรบ.-ฝ่ายค้าน

รมช.เกษตรฯ ดอดเข้ากระทรวง บอก มารอ "ธรรมนัส" เผย ว่าที่ สส.พรรคกล้าธรรม เตรียมข้อมูลรายงานตัวแล้ว พร้อมทำหน้าที่ทั้งรัฐบาล-ฝ่ายค้าน
วันนี้ (25ก.พ.) เมื่อเวลา 13.50 น. ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกรรมการบริหารพรรคกล้าธรรม และว่าที่ สส.นราธิวาส เขต 2 เดินทางเข้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยนายอามินทร์ กล่าวว่า กำลังติดต่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมอยู่ ซึ่งตนก็เดินทางมารอ
ทั้งนี้ พรรคกล้าธรรม ได้เตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 แล้วส่วนจะเป็นฝ่ายหรือรัฐบาลนั้น ก็แล้วแต่พรรค แต่พร้อมทำงานทุกอย่าง.