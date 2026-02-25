ตามคาด! กกต.ประกาศรับรองผล 396 สส.เขต หลังผู้ตรวจการเลือกตั้งยืนยันสุจริตเที่ยงธรรม

กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ส.ส แบบแบ่งเขตทั้ง 396 เขต ที่ไม่มีการเลือกตั้งใหม่ หลังผู้ตรวจการเลือกตั้งรายงานผลการตรวจสอบยืนยันการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม แต่ไม่ตัดสิทธิ กกต.สอบสวนเรื่องร้องเรียนทุจริตภายหลัง
วันนี้ (25 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กกต. มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 396 เขตเลือกตั้ง ตามที่สำนักงานเสนอ หลังได้รับรายงานผลการตรวจสอบและรับฟังรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้วว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ซึ่งการประกาศรับรองผลดังกล่าวไม่ตัดอำนาจ กกต.ในการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนและร้องทุจริตในภายหลัง
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการประกาศรับรองผลแล้วสามารถรับหนังสือรับรองจาก กกต.ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ เพื่อนำไปรายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต่อไป