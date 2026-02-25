ปนป. 15 จับมือ ยผ. ยกระดับจัดการกัดเซาะชายฝั่งไทย ชู “Hybrid Solutions” ครั้งแรกของประเทศ

ปนป. 15 จับมือกรมโยธาฯ เสนอโมเดล “Hybrid Solutions” แก้กัดเซาะชายฝั่ง ชูแนวคิดจัดการตามบริบทพื้นที่ ผสานวิศวกรรม–ธรรมชาติอย่างสมดุล เตรียมบูรณาการแผนงานอนาคต มุ่งลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์ชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืน
วันนี้ (24 ก.พ. 2569 ) ตัวแทนหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 15 (ปนป. 15) สถาบันพระปกเกล้า นำโดย “กลุ่มนกเค้าแมว” เข้าพบ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อส่งมอบสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย "การพัฒนาแนวทางเพื่อการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน" เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในอนาคต
นายพงษ์นรา เปิดเผยภายหลังการหารือว่า กรมโยธาฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการศึกษาจากคนรุ่นใหม่และภาคส่วนต่าง ๆ ที่ทาง ปนป. 15 นำเสนอ ทั้งจากการลงพื้นที่จริงและข้อสรุปจากเวทีดีเบต ถือเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการทำงานของกรมฯ ที่ต้องการมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
“หน้าที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยคือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขพี่น้องประชาชน ในแต่ละพื้นที่ที่กรมโยธาฯเข้าไปตรวจสอบ พิจารณา และดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีการร้องขอและส่งเรื่องมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวใจสำคัญหลังจากนี้คือการมุ่งเน้น Hybrid Solutions หรือการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางธรรมชาติอย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ กรมฯ ยินดีรับฟังและพิจารณาข้อเสนอเรื่อง การจัดการชายฝั่งตามบริบทพื้นที่ด้วยนวัตกรรมธรรมชาติและแนวทางผสมผสาน (Area-based Nature-based and Hybrid Solutions) มาบูรณาการเข้ากับแผนงานในอนาคต เพื่อให้การออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งมีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละชุมชน และลดผลกระทบต่อระบบนิเวศให้ได้มากที่สุด โดยหลังจากนี้เราจะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม” นายพงษ์นรา กล่าว
ด้าน ดร.สรวิศ ลิ้มโอภาส พูลสวัสดิ์ ตัวแทนกลุ่มนกเค้าแมว ปนป. 15 กล่าวว่า ข้อเสนอดังกล่าวได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจาก รศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นผลผลิตจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างครอบคลุมจากหลายบริบทถึง 4 พื้นที่ ได้แก่ เพชรบุรี (หาดเจ้าสำราญ) ตรัง (เกาะลิบง) สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) และกรุงเทพมหานคร (บางขุนเทียน) รวมถึงความสำเร็จจากการจัดเวทีดีเบตเรื่องสิ่งแวดล้อมระดับชาติในหัวข้อ “นโยบายพรรคการเมือง กับทางรอดวิกฤติสิ่งแวดล้อมไทย” ณ สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นเวทีที่รวมตัวทุกภาคส่วนไว้อย่างครบถ้วนที่สุด ทั้งกลุ่มเครือข่าย Beach for Life นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร
“จากการพูดคุยเชิงลึกกับทุกภาคส่วน รวมถึงตัวแทนจาก 5 พรรคการเมืองที่รับผิดชอบนโยบายสิ่งแวดล้อม เราพบว่าการแก้ปัญหาด้วยเขื่อนกันคลื่นคอนกรีตเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอีกต่อไป ทุกฝ่ายเห็นพ้องในการผลักดันนโยบายที่ยึดตามสภาพปัญหาพื้นที่เป็นหลัก หรือ Area-based Policy Solutions การที่กรมโยธาฯ เปิดรับแนวทางธรรมชาติ (Nature-based solutions) หรือแนวทางผสมผสาน (Hybrid Solutions) มาร่วมพิจารณา ถือเป็นจุดเริ่มต้นและมิติใหม่ของการทำงานที่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสียงของประชาชนเป็นตัวตั้ง” ดร.สรวิศ ระบุ
ทั้งนี้ เวทีดีเบตที่ผ่านมาได้รับความสนใจอย่างสูงจากพรรคการเมืองใหญ่ โดยตัวแทนพรรคต่าง ๆ ได้ร่วมเสนอแนวทางการจัดการที่เน้นความยั่งยืน ซึ่งกลุ่มนกเค้าแมว ปนป. 15 ได้รวบรวมประเด็นเหล่านี้บรรจุลงในสมุดปกขาวเพื่อยื่นเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกรมโยธาฯ ในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในอนาคต โดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เศรษฐกิจ และทรัพยากรชายฝั่งไทยอย่างยั่งยืนต่อไป