ผู้สมัคร สส.ส้ม เขต 6 สมุทรปราการ ซัด กกต.จัดเลือกตั้งชุ่ย! จี้เผยผลสอบใบขีดคะแนนถูกทิ้งกองขยะ

ผู้สมัคร สส.ปชน.เขต 6 สมุทรปราการจี้ กกต. เผยผลสอบปมพบใบขีดคะแนนถูกทิ้งกองขยะ ชี้หากไม่ชัดเจน จ่อดำเนินคดี อัด กกต.จัดเลือกตั้งแบบ “ชุ่ย” ไล่บี้คนตรวจทุจริต
วันนี้(25ก.พ.) นายวีรภัทร คันธะ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) สมุทรปราการ เขต 6 พรรคประชาชน ยื่นคำร้องทวงถามความคืบหน้ากรณีได้ยินร้องขอให้มาต่อตรวจสอบกรณีพบเอกสารการเลือกตั้งอยู่ในกองขยะ ที่จ.สมุทรปราการ ว่า ตนได้ยื่นร้องเรื่องนี้ต่อกกต.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนขณะนี้ผ่านมา 10 วันแล้วยังไม่มีความคืบหน้าจากกกต.โดยหลังจากยื่นเรื่องไป 3 วัน กกต.ออกมาระบุว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริง ใบนับคะแนนเป็นใบจริง แต่ผลการนับคะแนนสิ้นสุดลงแล้วและไม่ส่งผลกับการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม แต่สิ่งที่เจอนั้นเจอใบขีดคะแนน3 จุดจาก 3 พื้นที่ ซึ่งตนเข้าใจว่าเกิดจากการโอนหีบแล้วทิ้งไป เรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากังวลเพราะเป็นตัวอย่างที่พบ แล้วที่ยังไม่ได้พบซึ่งอาจปรากฎในกองขยะที่ใดที่หนึ่ง จึงตั้งคำถามว่า กกต.จะดำเนิการอย่างไรต่อไป
ตนรอมาเกือบ 10 วันก็ไม่มีการแจ้งใดๆมาเลยจากกกต.มีเพียงข่าวตามหน้าสื่อเท่านั้น ล่าสุดมีรายงานข่าวว่ากกต.มีการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกคนให้การปฏิเสธ แน่นอนว่าคงไม่มีใครยอมรับว่าใบขีดคะแนนไปโผล่ที่บอกขยะได้อย่างไร ซึ่งตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส. ระบุว่าหากสันนิษฐานว่ามีเหตุใดที่ ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมกกต.สามารถสั่งให้นับคะแนนใหม่ได้ แต่กกต.บอกว่าไม่ทราบว่าใครเอาไปทิ้งไว้ และบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วคำลักษณะนี้ไม่ควรมาจากปากกกต.ตนจึงมายื่นหนังสือติดตามทวงถามในวันนี้ว่าขณะนี้เรื่องต่างๆไปถึงไหนแล้ว และควรจะมีการรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียในการลงสมัครรับเลือกตั้งได้รับทราบไม่ใช่ให้รอความคืบหน้าจากหน้าสื่อเท่านั้น ทั้งนี้หากไม่มีความชัดเจนจากทางกกต. ตนขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดี
นายวีรภัทร กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่ถามกันมาว่าจะมีการนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่หรือไม่ ซึ่งเขต 6 สมุทรปราการ แทบจะชัดเจนที่สุดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใบขีดคะแนน การนำใบขีดคะแนนไปทิ้งในบ่อขยะ การไม่ได้รับคำตอบที่ดี ย่อมส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็น สส. ว่ามีมลทินหรือไม่ หรือแม้การการเลือกตั้งของ กกต. ก็เกิดคำถามว่ามีความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ ตนเชื่อว่าประชาชนจะขาดความเชื่อมั่นอย่างมาก เพราะที่จ.ปทุมธานีก็มีรายงานว่าพบแบบขีดคะแนนถูกทิ้งขยะ แต่อ้างว่าเป็นแบบขีดคะแนนทดลองซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงการไร้ประสิทธิภาพและการจัดการแบบชุ่ยๆแล้วอย่างนี้จะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่ยุติธรรม
เมื่อถามว่าขณะนี้ กกต. กำลังเดินหน้ารับรอง สส. นายวีระภัทร กล่าวว่า เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้ง เมื่อกระบวนการต่างๆยังไม่แล้วเสร็จ ยังมีคำถามมากมายในสังคมรวมถึงเรื่องในเขตของตน เข้าใจว่าตอนนี้คะแนนก็ไม่ได้ปรากฎแบบ 100% ทีมพรรคประชาชนได้ตรวจสอบก็พบว่าใบ 5/18 ก็ไม่ได้ครบทุกหน่วยตามที่กล่าวอ้าง นอกจากนี้คะแนนที่ปรากฎยังผิดเพี้ยนและบิดเบี้ยวคิดว่าการรับรอง สส. ในช่วงที่กระบวนการยังไม่เรียบร้อยเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้
เมื่อถามว่าการรีบรับรองสส.เป็นการตอบสนองต่อการเมืองหรือไม่ นายวีระภัทร กล่าวว่า คงตอบไม่ได้ แต่จากพฤติการณ์ของ กกต.ในช่วงที่ผ่านมาตนเชื่อว่าประชาชนก็มีคำถามซึ่ง กกต. ควรตอบคำถามให้ได้อย่างโปร่งใสก่อนที่จะมีการรับรอง
“การรับรองแบบนี้คงต้องเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนที่จะตั้งคำถามนี้ ว่าเป็นการรับสนองกระบวนการทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่”
เมื่อถามว่าต้องหาสาเหตุหรือไม่ว่า กกต.เร่งรับรองเพราะเหตุใด นายวีรภัทร กล่าวว่า ตนคงตอบแทน กกต. ไม่ได้ เพราะกกต. ก็คงรู้ดีว่าตัวเองกำลังทำงานรับใช้ใครหรือเพื่อใคร เพื่อประชาชนหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ กกต.เองคงมีคำตอบอยู่ในหัวแล้ว
ส่วนที่กกต. จะมีการแจ้งความผู้ที่ไปถ่ายซูมบัตรเลือกตั้ง เพราะถือว่าเข้าข่ายเปิดเผยข้อมูล นายวีรภัทร กล่าวว่า สิ่งที่ กกต. ประกาศออกมาขัดต่อเจตนารมย์ความตั้งใจทำให้โปร่งใสหรือไม่ เพราะที่จริงแล้ว กกต.เองก็ทราบดีว่าตอนนี้กระบวนการบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดเป็นสิ่งที่สังคมตั้งคำถามว่าจะนำไปสู่การแทร็กกิ้งย้อนกลับไปที่ผู้สมัครหรือไม่ กระบวนการทำให้โปร่งใสคือเน้นนำเสนอให้ตรวจสอบได้ ตนเข้าใจว่ากฎหมายเดิมไม่ได้มีการห้ามถ่าย แม้แต่หน้าคูหาในการนับคะแนน
“น่าแปลกว่าถ้ามีการถ่ายรูปก็จะดำเนินคดี นั่นแปลว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ ที่การถ่ายรูปหรือการถ่ายวิดีโอจะนำกลับไปสู่การแทร็กกิ้งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง กกต. ควรทำให้โปร่งใสมากกว่ามาไล่จับผู้ที่ทำให้โปร่งใส … ผมมองว่า กกต.ก็ไม่มั่นใจ จึงไม่ควรที่จะมาไล่จับประชาชนที่จะทำให้เกิดความโปร่งใส เราไม่ได้จับผิด แต่เราจำเป็นจะต้องทำให้หลักการการลงคะแนนโดยลับเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม”