“อนุทิน” โยนโฆษก ตร.แจงเหตุคลังอาวุธ ตชด.21 ระเบิด ก่อนประชุม ก.ตร.ปรับโครงสร้างงานสอบสวน

นายกฯ โยนโฆษก ตร.แจงเหตุคลังอาวุธ กก.ตชด.21 สุรินทร์ ระเบิด ก่อนเข้าประชุม ก.ตร.ถกปรับโครงสร้างสายงานสอบสวน
วันที่ 25 ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มี พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ และผู้บังคับบัญชาระดับสูง ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง
ระหว่างนั้น ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงกรณีเหตุระเบิดที่คลังสรรพาวุธ กก.ตชด.21 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยนายกรัฐมนตรี พยักหน้า ก่อนชี้ไปยังโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวแทน
ทั้งนี้ การพิจารณาปรับโครงสร้างตำแหน่งสายงานสอบสวนครั้งนี้ ถูกจับตาว่าจะเป็นอีกก้าวสำคัญของการปฏิรูปตำรวจ โดยมุ่งเน้นสร้างความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสอบสวนให้เป็นธรรมและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น