มีเต้-มีติ่ง ศึกชิงผู้ว่าฯกทม. “ชัชชาติ”ไม่เหงา เมื่อเหล่า "ตัวตึง" ออกตัวแรง ** “อนุทิน” รวย 3.3 พันล้าน ขับเครื่องบิน 3ลำ “หมอชลน่าน” 652 ล้าน อยู่คฤหาสน์ 353 ล้าน

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ มีเต้-มีติ่ง ศึกชิงผู้ว่าฯกทม. “ชัชชาติ”ไม่เหงา เมื่อเหล่า "ตัวตึง" ออกตัวแรง
เอาปากกามาวงปฏิทินรอไว้ได้เลยว่า หลัง 21 พ.ค.69 นี้ที่ "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ผู้ว่าฯ กทม.จะครบเทอม ก็จะมีเลือกตั้งกันใหม่ แม้เจ้าตัวจะยังอมพะนำ ไม่ยอมคอนเฟิร์มว่า จะขอตั๋วต่ออีกสมัยหรือไม่ แต่วงในก็รู้กันดีว่าระดับ “เต็งหนึ่ง" ขนาดนี้ มีหรือจะยอมลงจากเวทีง่ายๆ
“ชัชชาติ” บอกเลยว่า มีเวลาอีก ตั้ง 3 เดือน ไม่ต้องรีบร้อนประกาศตัวว่าจะไปต่อ หรือพอแค่นี้
แต่ที่คอการเมืองฉงนก็น่าจะเป็นบรรดาพรรคการเมืองเบอร์ใหญ่ทั้งหลายก็พลอย “อุ๋บไต๋” ไปด้วย ไม่ยอมเปิดตัวเสียที ว่าจะส่งใครลงมาเป็นคู่แข่ง “ชัชชาติ”
ขณะที่กองเชียร์ ไม่ว่าจะ “ด้อมส้ม”... “ติ่งแดง” รอจนเหงือกแห้ง ก็ปรากฏว่า "ดร.ติ่ง - มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข" อดีตดาวสภา และลูกหม้อเก่าค่ายสีฟ้า ขยับออกตัวมาในนาม "อิสระ" ภายใต้ชื่อ "กลุ่มเพื่อนมัลลิกา" ว่าจะสมัครลงรับเลือกตั้ง
งานนี้ “ด็อกเตอร์ติ่ง” ประกาศก้อง ว่า เตรียมตัวซุ่มซ้อมวิทยายุทธ์มานานถึง 8 เดือน พร้อมฟาดฝีปากที่เป็นอาวุธแรกใส่เจ้าของตำแหน่งเดิมแบบจุกๆ ด้วยประเด็น PM 2.5 ที่ล้มเหลว แก้ไขไม่ได้ และการก่อสร้างที่สะเปะสะปะ ไร้ระเบียบในยุค “ชัชชาติ”
แถมเหตุผลที่ทนอยู่ไม่ไหวต้องกระโดดลงมาสู้ศึกชิงผู้ว่าฯกทม. เพราะ จะปล่อยให้ กทม. เป็นสีส้ม 33 เขต แบบคราวเลือกตั้งส.ส. ไม่ได้แล้วนะจ๊ะ!
แค่นึกถึงการหาเสียง เอฟซีที่ติดตามก็น่าจะบอกได้ว่า "ดร.มัลลิกา" วัย 53 ปีคนนี้ สามารถเปิด “เครื่องด่า” ได้ 24 ชม. ชนิดนันสต็อป ไม่มีเสียงตก และดีกรีไม่ธรรมดา จบด็อกเตอร์ด้านผู้นำฯจาก ม.รังสิต เคยเป็นถึง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคฝีปากกล้า ก่อนจะลาออกมาปั้นธุรกิจเครื่องสำอาง พร้อมควบความเป็น “อินฟูลเอนเซอร์” สายการเมือง
แหม... ฟังแล้ว การเลือกตั้งหนนี้ ถ้า"ชัชชาติ" ลงเพื่อรักษาเก้าอี้อีกเทอม คงไม่เหงาแน่ เพราะแค่เริ่มก็มีสัญญาณสีสันบันเทิงมาตรึม
ฟังว่า “ชัชชาติ” หลังรู้ข่าวว่า “ดร.ติ่ง” มาลุยแข่ง ก็ไม่หวั่น บอกสั้นๆ แค่ว่า ดีที่มีคนสนใจลงเยอะๆ จะได้มีตัวเลือกมีแนวคิดดีๆ
และถ้าพูดถึงสีสันบันเทิง จะขาดคนนี้ไปไม่ได้เลย "เต้” มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ จากพรรคทางเลือกใหม่ ที่ขยันขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวตลอดเวลา จนโซเชียลแทบค้าง
“พี่เต้”เคยฝากผลงานในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่เพิ่งจบไป ไม่รู้ว่ารอบนี้จะงัดไม้เด็ดอะไรมาสู้กับรุ่นใหญ่ ... เพราะศึกนี้ใหญ่หลวงนัก !
งานนี้ใครจะ "แลนด์สไลด์" ใครจะ "จอดไม่ต้องแจว" อีกไม่กี่เดือนรู้กัน!
ระหว่าง "แชมป์เก่า" ที่เน้นขาย “ทำงาน-ทำงาน-ทำงาน” (และวิ่ง) ที่เคยได้ใจคนกรุงมาแล้ว กับ "ดร.ติ่งผู้ท้าชิงสาวปากเดือด" หรือ ทีม “พี่เต้” ผู้จะประกาศก้องไปแล้ว กรุงเทพฯจะบินได้ และ น้ำคลองแสนแสบ ต้องดื่มได้ ใครจะเป็นผู้ชนะในใจชาวกรุง ? โปรดรอติดตาม.
++ “อนุทิน” รวย 3.3 พันล้าน ขับเครื่องบิน 3ลำ “หมอชลน่าน” 652 ล้าน อยู่คฤหาสน์ 353 ล้าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของบรรดา “บ้านใหญ่” ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในจังหวัดต่างๆ ในวาระที่พ้นจากตำแหน่ง สส. เนื่องจากการยุบสภาฯ เมื่อ12 ธ.ค.68
อันดับ 1 ในรอบนี้ ต้องยกให้ “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่แจ้งสถานะอยู่กินฉันท์สามีภรรยากับ “ธนนนท์ นิรามิษ” โดยแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 3,361 ล้านบาทเศษ
เป็นทรัพย์สินของ “อนุทิน” 3,284 ล้านบาท ส่วน “ธนนนท์” มี 77 ล้านบาท หนี้สินของทั้งคู่ จิ๊บจ๊อย แค่ล้านกว่าบาท
ด้วนความเป็น “ลูกเจ้าสัว” อยากมีอะไรก็มี อยากได้อะไรก็ได้ นอกจากเงินในบัญชี พันกว่าล้านแล้ว ทั้งที่ดิน อาคารสิ่งก่อสร้าง รถ เรือ เครื่องบิน เครื่องประดับ รวมทั้งพระเครื่อง พระบุชา วัตถุมงคล ภาพเขียน เครื่องเบญจรงค์
แค่รถ 4 คัน เรือ 2 ลำ เครื่องบิน 3 ลำ ตามที่แจ้งไว้ มูลค่าก็กว่า 700 ล้านแล้ว
ก็แปลก รวยขนาดนี้ แทนที่จะบอก “พอแล้ว พอแล้ว” แต่ก็ยังอุตสาห์เก็บที่ดินเขากระโดง ยึดถนนสาธารณะในชุมชน มาทำรันเวย์สำหรับเครื่องบินเล็กขึ้นลง ให้คนนินทา หมาดูถูก เปล่าๆ
ส่วน “ธนนนท์” ภริยานั้น มีเงินฝาก 14 ล้านบาท เงินลงทุน 15 ล้านบาท เป็นร้านกาแฟจ่าจ้าคอฟฟี่ และ ร้านจาริสต้า มีที่ดิน 3 แปลง 16ล้านบาท ส่วนรายการทรัพย์อื่นๆ อีกกว่า 26 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับ เครื่องเพชร และอาวุธปืน
มาดูทรัพย์สินของ “หมอชลน่าน” นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน ที่นอกจากจะพ้นตำแหน่งตอนยุบสภาแล้ว รอบนี้ยังสอบตกเสียอีก ไม่รู้จะเป็นเพราะคำพูด กลับไป กลับมา แล้วบอกว่า นั่นมันเป็นเทคนิคการหาเสียง หรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ถึงไม่ได้เป็นสส. “หมอชลน่าน” ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร เพราะเป็นคนที่มีเมียรวย ทรัพย์สินของทั้งคู่ที่แจ้งไว้คือ 652 ล้านบาท
เป็นทรัพย์สินของ “หมอชลน่าน” 11 ล้านบาท ส่วนของ “แพทย์หญิงนวลสกุล บำรุงพงษ์” คู่สมรสนั้นมีมูลค่า 641 ล้านบาท อาทิ ที่ดิน 70 แปลง 230 ล้าน บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7 แห่ง รวม 372 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เฉพาะคฤหาสน์ 3 ชั้น ใหญ่โต หรูหรา ก็มีมูลค่า 354 ล้านบาทเข้าไปแล้ว
นอกจากนี้ ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของสะสม ของ “หมอก้อย” ส่วนใหญ่เป็นของแบรนด์เนมทั้งนั้น แค่กระเป๋าถืออย่างเดียว ก็กว่า 10 ล้านแล้ว ยังไม่รวมเครื่องทองเครื่องเพชร และแหวนเพชรตาแมวโบราณสีมรกต ที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้อีกต่างหาก
เรียกได้ว่า “หมอก้อย” นี่รวยฉ่ำมาก
คราวนี้ลองมาดูทรัพย์สินของ “บ้านใหญ่” จังหวัดอื่นๆ บ้าง
อย่าง “อนุชา สะสมทรัพย์” บ้านใหญ่นครปฐม ที่ตอนนี้มาอยู่พรรคภูมิใจไทย มีทรัพย์สินรวมทั้งของ “สุมลรัตน์ สะสมทรัพย์” คู่สมรส 478 ล้านบาท นอกจาก เงินฝากกว่า 120 ล้านบาทแล้วก็ เป็นเงินลงทุน 42 ล้านบาท ที่ดิน 20 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 55 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่นๆและของสะสม อีก 35 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นปืน 40 กระบอก!!
ส่วน “ชลัฐ รัชกิจประการ” ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” หรือ “โกเกี๊ยะ” รมว.คมนาคม แม่ทัพภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทย ที่ปีนี้เขาอายุ 34 ปี สถานะ “โสด”
มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 121 ล้านบาท เป็นเงินสด 1 ล้านบาท ที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างรวมแล้วเกือบ 40 ล้านบาท ยังมีสิทธิและสัมปทานอีก 73 ล้านบาท บาท ทรัพย์สินอื่น 7 ล้านบาท
ลูกชายยังรวยขนาดนี้ แล้ว “โกเกี๊ยะ” ผู้พ่อจะรวยขนาดไหน
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบรรดา “บ้านใหญ่” ที่โลดแล่นอยู่ในเวทีการเมืองเท่านั้น