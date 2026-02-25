พรรครักชาติยื่นหนังสือเสนอรัฐบาล จับมือภาคเอกชน-อินฟลูฯ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยอวดชาวโลก

พรรครักชาติยื่นหนังสือถึงรัฐบาล เสนอจับมือภาคเอกชน ด้านเอนเตอร์เทนเมนต์-อินฟลูเอนเซอร์เผยแพร่วัฒนธรรมไทยอวดชาวโลก
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 ก.พ.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายฐิติพันธุ์ เกยานนท์ เลขาธิการพรรครักชาติ นำกรรมการบริหารพรรครักชาติยื่นหนังสือถึงรัฐบาล โดยมีนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับเรื่อง
โดยนาย ภูมิ สวัสดี อดีตผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร พรรครักชาติ กล่าวว่า การยื่นหนังสือในครั้งนี้เพราะมองว่าประเทศไทยควรมีการสื่อสารเชิงรุกกับเวทีโลกเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าประเทศเพื่อนบ้านต้องการเคลมวัฒนธรรมไทย โดยไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาสนับสนุน และขอชื่นชมกระทรวงวัฒนธรรมไทยที่ทำงานได้ยอดเยี่ยมในการจดทะเบียนวัฒนธรรมไทยเป็นมรดกโลกกับทางยูเนสโก ทั้งเรื่องชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบที่จดทะเบียนแล้ว ซึ่งเป็นการใช้กลไกของยูเนสโกปกป้องวัฒนธรรมไทย จึงขอเสนอให้รัฐบาลจับมือร่วมงานกับภาคเอกชนด้านเอนเตอร์เทนเมนต์รวมทั้งอินฟูลเอนเซอร์ประกาศมรดกของไทยให้ต่างชาติได้รับรู้ ก็จะทำให้ชาวต่างชาติรับรู้ได้ดีขึ้นถือเป็นการสื่อสารเชิงรุก
ด้าน นายภราดร กล่าวว่า ต้องขอบคุณพรรครักชาติ ที่มีแนวคิดทางการเมืองเป็นประโยชน์กับประเทศ ทั้งติดตามและนำเสนอมีกิจกรรมและแนวคิดต่างๆที่เป็นประโยชน์ แม้ในสนามการเมืองจะจบลงแล้ว แต่ยังติดตามและมีแนวทางที่เป็นประโยชน์เป็นห่วงประเทศอย่างแท้จริง โดยจะนำเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและวัฒนธรรมรับทราบต่อไป