"ครูธัญ" แจงไม่ได้ลงชื่อแถลงการณ์พรรคประชาชน ย้ำขอเป็นกลาง ทำงานอิสระ

อ้าว! "ครูธัญ" แจ้งให้ทราบ ยันไม่ได้ลงชื่อแถลงการณ์ คณะทำงานเพื่อความเสมอภาคทางเพศ เผย “ทนายแจม”ข้อความส่งมาช่วงค่ำ แต่เห็นอีกทีโพสต์แล้ว ย้ำขอวางบทบาทเป็นกลาง-ทำงานอิสระ พร้อมจับมือทุกพรรคขับเคลื่อนความเท่าเทียม
วันนี้ (24ก.พ.69) นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า แจ้งให้ทราบ ตามที่มีแถลงการณ์ของคณะทำงานเพื่อความเสมอภาคทางเพศ พรรคประชาชน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 กรณีแสดงความผิดหวังต่อกระบวนการคัดสรรผู้สมัครในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีการกล่าวถึงชื่อ ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ในฐานะผู้ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ดังกล่าว เพื่อความชัดเจนต่อสาธารณะ ขอเรียนชี้แจงดังนี้
1. สถานะและบทบาทการทำงานปัจจุบัน ปัจจุบัน ธัญทำงานในฐานะนักนโยบายสาธารณะและนักสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งขับเคลื่อนประเด็นความเสมอภาคทางเพศในระดับองค์ความรู้ งานวิจัย งานโครงการ และงานสื่อสารสาธารณะ
การทำงานในระยะต่อจากนี้ จะดำเนินการอย่างเป็นอิสระ ไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดหรือบทบาทของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง และพร้อมทำงานกับทุกภาคส่วน รวมถึงทุกพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียม
2. ประเด็นการร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ ธัญยังมิได้ยืนยันการร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ดังกล่าว ก่อนหน้านี้ได้รับการติดต่อจากคุณศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ เกี่ยวกับการขอให้ช่วยเป็นที่ปรึกษาเป็นครั้งคราว ซึ่งโดยหลักการยินดีให้คำปรึกษากับทุกพรรคการเมืองอยู่แล้ว หากเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศในสังคมไทย
อย่างไรก็ตาม ในกรณีแถลงการณ์ฉบับดังกล่าว มิได้มีการยืนยันการร่วมลงชื่อจากธัญอย่างเป็นทางการ โดยข้อความการขอร่วมลงชื่อถูกส่งมาในช่วงเวลากลางคืน และเมื่อทราบอีกครั้งพบว่ามีการเผยแพร่แถลงการณ์พร้อมรายชื่อแล้ว
ธัญไม่มีความเห็นขัดแย้งต่อหลักการเรื่องการคัดกรองผู้สมัครหรือการยืนหยัดต่อความรุนแรงทางเพศ แต่จำเป็นต้องชี้แจงว่าไม่ได้ยืนยันการร่วมลงชื่อในนามคณะทำงานของพรรค เนื่องจากการดำเนินงานด้านวิชาการ การวิจัย และการขอรับทุนในระยะต่อไป จำเป็นต้องดำรงความเป็นอิสระและปฏิบัติต่อทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาค