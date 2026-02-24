"พี่เต้" เกมแล้ว! พรรคทางเลือกใหม่สั่งระงับปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการพรรค เพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์อันดี

พรรคทางเลือกใหม่สั่ง "เต้ มงคลกิตติ์" ระงับปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการพรรคชั่วคราว ระบุเหตุผลเพื่อ "รักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์อันดีตามอุดมการณ์ของพรรค" มีผลตั้งแต่ 21 ก.พ.
วันนี้ (24 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคทางเลือกใหม่ได้ออกประกาศคำสั่งพรรค ฉบับที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่อง ระงับการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการพรรค โดยมีสาระสำคัญคือการสั่งพักงาน นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ จากตำแหน่งเลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่เป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช้ทันที
เนื้อหาสำคัญในประกาศระบุว่า ตามที่พรรคทางเลือกใหม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค เพื่อทำหน้าที่บริหารงานธุรการและประสานงานกิจการของพรรคนั้น
เพื่อให้การดำเนินกิจการของพรรคทางเลือกใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพื่อ "รักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์อันดีตามอุดมการณ์ของพรรค" นายราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ จึงอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรค ข้อ 37 ออกคำสั่งดังนี้
1. ระงับการปฏิบัติหน้าที่ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ในตำแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นการชั่วคราว
2. สั่งห้ามดำเนินการใดๆ ในนามเลขาธิการพรรค หรือกระทำการที่อาจก่อให้เกิดความผูกพันทางกฎหมายหรือทางการเมืองต่อพรรคในระหว่างระยะเวลาการระงับปฏิบัติหน้าที่
3. ให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามลำดับชั้น หรือผู้ได้รับมอบหมายตามข้อบังคับพรรค ปฏิบัติหน้าที่แทนจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ระบุในคำสั่ง (21 กุมภาพันธ์ 2569) เป็นต้นไป ลงนามโดย นายราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่