กกต.สั่งนับคะแนนใหม่ 9 หน่วยเลือกตั้งใน 6 เขต 5 จังหวัด หลังถูกทักท้วงขั้นตอนนับคะแนนไม่ชัดเจน

กกต.สั่งนับคะแนนใหม่ 8 เขต 9 หน่วยเลือกตั้งใน 5 จังหวัด หลังถูกทักท้วงขั้นตอนการนับคะแนน ไม่ชัดเจน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มีนาคม 2569
วันนี้ (24 ก.พ.) สำนักงาน กกต.แจ้งว่า ที่ประชุม กกต.มีมติให้มีการนับคะแนนใหม่ใน 5 จังหวัด 8 เขตเลือกตั้ง รวม 9 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต หลังสำนักงาน กกต.ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและตรวจสอบรายงานข้อเท็จจริงจาก กกต.จังหวัด และกรุงเทพมหานคร กรณีปรากฏเป็นข่าวหรือมีการทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการนับคะแนน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เช่น การปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครไม่ครบถ้วน การอ่านคะแนนโดยไม่แสดงบัตรเลือกตั้งให้เห็นโดยเปิดเผย การขีดคะแนนโดยไม่เปิดเผยการขีดคะแนนให้เห็นอย่างชัดเจน การขีดคะแนนเกิน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่หรือนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เพิ่มเติม กกต.จึงมีมติให้นับคะแนนเลือกตั้ง สส. ใหม่ จำนวน 9 หน่วย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้ง ประกอบด้วย
สุพรรณบุรี 4 หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วย 1. เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี หน่วยเลือกตั้งที่ 11 ตำบลสนามชัย โดยเป็นการนับคะแนนการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
2. เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางปลาม้า หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ตำบลองครักษ์ เป็นนับคะแนนการเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางปลาม้า หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ตำบลองครักษ์ โดยเป็นการนับคะแนนการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
3. เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสองพี่น้อง หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลบางตาเถร เป็นการเลือกนับคะแนนการเลือกตั้งทั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต
4 .เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสองพี่น้อง หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ตำบลบ้านช้าง เป็นการนับคะแนนการเลือกตั้งสส.แบบบัญชีรายชื่อ
จันทบุรี มี 2 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย 5. เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแหลมสิงห์ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตำบลพลิ้ว ซึ่งเป็นการนับคะแนนการเลือกตั้งแบบ สส.แบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
6.เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท่าใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ตำบลทุ่งเบญจา ซึ่งเป็นการนับคะแนนการเลือกตั้ง ทั้ง สส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
กรุงเทพมหานคร 7. เขตเลือกตั้งที่ 6 เขตดินแดง หน่วยเลือกตั้งที่ 74 แขวงดินแดง เป็นการนับคะแนนการเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ
จังหวัดตรัง 8. เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอกันตัง หน่วยเลือกตั้งที่ 18 ตำบลกันตัง เป็นการนับคะแนนการเลือกตั้งแบบ สส.บัญชีรายชื่อ
จังหวัดสมุทรสาคร 9. เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอกระทุ่มแบน หน่วยเลือกตั้งที่ 33 ตำบลอ้อมน้อย ซึ่งเป็นการนับคะแนนการเลือกตั้งสส.แบบบรรจุรายชื่อ โดยทั้งหมด กกต.ให้ดำเนินการนับคะแนนใหม่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มีนาคม 2569