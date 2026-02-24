No Smile Left Behind กรมอนามัย จับมือรัฐ-เอกชน เดินหน้าเติมรอยยิ้มกลุ่มเปราะบาง

ด้วยวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็น“วันสุขภาพช่องปากโลก” กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี และแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อให้คนไทยทุกคนมีสิทธิในการมีสุขภาพช่องปากที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ
วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2569) ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าจากโครงการรณรงค์เทิดพระเกียรติ 125 ปี แห่งการพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในเดือนตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้แสดงถึงพลังแห่งความร่วมมือของทันตบุคลากรจากทั้ง 76 จังหวัด ที่ผนึกกำลังร่วมกันในการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 26,589 คนได้รับบริการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเนื่องในวันสุขภาพช่องปากโลก ปี 2569 นี้ เป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันสานต่อและขยายพลังแห่งความเสมอภาคดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงเด็ก ๆ ที่มีความต้องการพิเศษอย่างทั่วถึง เพื่อให้การมีสุขภาพช่องปากที่ดี เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง
ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า คนพิการได้รับบริการทันตกรรมเพียงร้อยละ 26 การทำให้คนกลุ่มนี้มีสุขภาพช่องปากที่ดีมีความท้าทายหลายประการ แม้ว่าจะมีการพัฒนาบริการสุขภาพช่องปากในหลาย ๆ ด้าน แต่ก็ยังมีข้อจำกัดทั้งทางด้านร่างกาย และการสื่อสาร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากของกลุ่มเปราะบาง โดยได้รับการสนับสนุน รถทันตกรรมเคลื่อนที่จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน่วยทันตกรรมอาสาตามรอยพ่อ และบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ในการตรวจสุขภาพช่องปากและจัดบริการทันตกรรม นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการให้ทันตสุขศึกษา และโภชนาการในรูปแบบ Health Station รวมทั้งบูธนิทรรศการสื่อนวัตกรรมสำหรับกลุ่มเปราะบาง
ด้าน คุณเบญจมาส แก่นเมือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา สังคม และการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี การจัดกิจกรรมในวันนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้น ในการส่งเสริมให้คนพิการและกลุ่มเปราะบาง ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากอย่างเท่าเทียม ขอขอบคุณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิทันตนวัตกรรม หน่วยทันตกรรมอาสาตามรอยพ่อ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ
ช่องปากในเด็กพิการและกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังประสบข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการทันตกรรม