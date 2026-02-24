PORCELA (พอรซ์เซล่า) พาตัวแทนจำหน่าย TOP RANK เปิดประสบการณ์เวิลด์คลาส เยือนโมร็อกโก เติมแรงบันดาลใจ

บริษัท ร่วมพัฒน์เซรามิค จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายกระเบื้องปูพื้น–บุผนัง กระเบื้องยางไวนิล และสินค้าเกี่ยวเนื่อง ภายใต้แบรนด์ PORCELA (พอรซ์เซล่า) เดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำนวัตกรรมกระเบื้องเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จัดทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟนำทีมตัวแทนจำหน่ายระดับ TOP RANK จากทั่วประเทศ บินลัดฟ้าสู่ โมร็อกโก เป็นเวลา 9 วัน 6 คืน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ พร้อมเปิดมุมมองใหม่ด้านสถาปัตยกรรมและงานดีไซน์ระดับโลก
การเดินทางครั้งนี้นำโดย นางสาวปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมพัฒน์เซรามิค จำกัด จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คืนกำไรและขอบคุณพันธมิตร” ที่เติบโตเคียงข้างกันมาอย่างยาวนาน โดยเลือกดินแดนอารยธรรมมัวร์อันเก่าแก่เป็นจุดหมายปลายทาง เพื่อให้คู่ค้าได้สัมผัสรากฐานศิลปะกระเบื้องและสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลต่อโลกการออกแบบมาจนถึงปัจจุบัน
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญ คือการเยี่ยมชม Hassan II Mosque ณ เมืองคาซาบลังกา สุเหร่าที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก โดดเด่นด้วยงานหินอ่อนและกระเบื้องแกะสลักลวดลายวิจิตร สะท้อนความประณีตของศิลปะอิสลามที่ผสานงานฝีมือพื้นเมืองอย่างลงตัว คณะยังได้เดินทางสู่ Volubilis แหล่งมรดกโลกที่ยังคงหลงเหลืองานโมเสกจากคริสต์ศตวรรษที่ 3 ต้นกำเนิดลวดลายคลาสสิกที่ยังได้รับความนิยมในงานออกแบบยุคปัจจุบัน พร้อมเยือนเมืองโบราณอย่าง Fez ศูนย์กลางหัตถศิลป์เซรามิกและเครื่องหนัง และ Chefchaouen หรือ “The Blue Pearl” เมืองสีฟ้าท่ามกลางเทือกเขา Rif อันมีเอกลักษณ์โดดเด่น
อีกหนึ่งภาพประทับใจคือความยิ่งใหญ่ของ Atlas Mountains ที่ทอดยาวผ่านภูมิประเทศหลากหลาย เผยโทนสีธรรมชาติอันลุ่มลึก ซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญต่อการพัฒนากระเบื้องซีรีส์ใหม่ของ PORCELA (พอร์ซเซล่า) ในอนาคต
คณะผู้บริหารและตัวแทนจำหน่ายยังได้สัมผัสบรรยากาศสุดตระการตาของ Sahara ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น–ตก ณ เนินทราย Erg Chebbi ก่อนปิดท้ายที่เมืองสีชมพู Marrakesh เยี่ยมชม Bahia Palace พระราชวังที่ประดับตกแต่งด้วยงานปูนปั้นและโมเสกไม้สุดวิจิตร
นางสาวปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมพัฒน์เซรามิค จำกัด กล่าวว่า ทริปครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน แต่เป็นการศึกษาดูงานที่ทำให้ได้เห็นเทรนด์การใช้วัสดุตกแต่ง การเล่นสีสัน และลวดลายจากสถานที่จริง เพื่อนำองค์ความรู้และแรงบันดาลใจจากอารยธรรมระดับโลก มาต่อยอดสู่นวัตกรรมกระเบื้องไทย ซึ่ง PORCELA (พอร์ซเซล่า) มุ่งมั่นที่จะนำกลิ่นอายของอารยธรรมเหล่านี้ มาผสมผสานกับนวัตกรรมกระเบื้องที่มีอยู่เพื่อยกระดับมาตรฐานกระเบื้องไทยให้ก้าวไกลสู่มาตรฐานระดับสากล และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับคู่ค้า
ผู้สนใจผลิตภัณฑ์กระเบื้อง PORCELA (พอร์ซเซล่า) สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ที่ https://www.porcela.co/