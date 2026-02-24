“อนุทิน” ขอคุยฝ่ายมั่นคงเขมรยิงปืน ค.ตกใกล้จุดลาดตะเวนไทย ปัดเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ

นายกฯ ขอคุยฝ่ายมั่นคง เหตุกัมพูชายิงปืน ค.ตกใกล้จุดลาดตะเวนไทย ทำทหารบาดเจ็บ แต่ไม่ได้เรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ
วันที่ (24 ก.พ.) เมื่อเวลา 15.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ตอบคำถามผู้สื่อข่าวได้มีการเรียกประชุมความมั่นคงหรือไม่ ว่า ไม่ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก มาประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 26 มิถุนายน 2569 เลยได้พบท่าน
เมื่อถามว่าได้ถามถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธเครื่องยิงลูกระเบิด ค.40 มม.ยิงเข้ามาพื้นที่ใกล้จุดลาดตะเวนฝ่ายไทย จ.ศรีสะเกษ ทำให้กำลังพลบาดเจ็บ นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวผมจะฟัง ไม่ได้เรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ พบท่านในที่ประชุมก็บอกท่านว่าถ้าท่านมีเวลาเดี๋ยวขอหารือ เมื่อถามว่ากัมพูชายิงระเบิดเข้ามาช่วงเช้า นายกฯ กล่าวว่า เดี๋ยวขอคุยกับฝ่ายความมั่นคง