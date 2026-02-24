นายกฯประชุมความพร้อมจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา "สมเด็จพระสังฆราช" 26 มิ.ย. 69

"อนุทิน" นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมความพร้อมจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา ‘สมเด็จพระสังฆราช’วันที่ 26 มิ.ย. 69
วันที่ (24 ก.พ.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 26 มิถุนายน 2569
โดยนายกฯ กล่าวว่า กราบเรียนคณะกรรมการทุกท่าน ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งในปีนี้พระองค์ท่าน จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 99 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นศุภสมัยจะทรงเจริญพระชนมายุย่างสู่ศตวรรษ นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษ รัฐบาลจึงเห็นสมควรจัดงานฉลองพระเดชพระคุณ ฉะนั้นตนถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเห็นสมควรดำเนินการจัดงานฉลองพระเดชพระคุณให้สมพระเกียรติยศอย่างสูงที่สุด โดยให้มีการจัดงานซึ่งจะต้องมีทั้งงานราชพิธี งานศาสนพิธี งานโครงการและกิจกรรมต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตนจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระสังฆราชฯ
ซึ่งทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานและจัดให้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการฯทราบและพิจารณาต่อไป
นายกฯ กล่าวต่อว่า ตนขอเน้นย้ำว่าพิธีนี้เป็นพิธีที่สำคัญสำหรับรัฐบาลของเราและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกหน่วยงาน เพราะสมเด็จพระสังฆราชฯพระองค์ท่านทรงเป็นพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลและท่านทรงเปี่ยมไปด้วยพระกรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณ ทุกท่านที่ได้เคยไปเข้าเฝ้า ได้เคยไปใกล้ชิดกับพระองค์ท่านก็คงจะได้รับทราบถึงพระบารมีและพระเมตตาที่ท่านได้ประทานให้กับพวกเราทุกคน ดังนั้นตนถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลจะต้องจัดให้มีพิธีให้สมพระเกียรติยศและ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับประเทศของเราและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน และในการนี้ตนขอกราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน)ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ที่ให้ความเมตตาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อแนะนำประการใด ตนขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าได้เมตาให้ข้อเสนอแนะตามวาระที่จะประชุมต่อไป