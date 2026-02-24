"นันทนา" คาด 26 ก.พ.ยื่นศาลรธน.เลือกตั้งโมฆะ คาใจเปลี่ยนรายละเอียด ลั่นขวางอภิปรายแถลงข่าวทันที

“สว.นันทนา” คาด 26 ก.พ. ยื่นคำร้องศาลรธน. ปมเลือกตั้ง 8 ก.พ. ส่อขัดเจตนารมณ์รธน. ชงวินิจฉัยโมฆะทั้งกระบวนการ ตั้งข้อสังเกตทั้งคิวอาร์โค้ด–นับคะแนน–บัตรเลือกตั้งเปลี่ยนรายละเอียด ลั่นหากถูกปิดกั้นอภิปราย 26 ก.พ. จ่อแถลงข่าวทันที
วันนี้ (24 ก.พ.) น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. เปิดเผยความคืบหน้าการเข้าชื่อเสนอคำร้องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยกระบวนการเลือกตั้ง สส. เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่อาจขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างคำร้อง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ก.พ. ก่อนเปิดให้ สว. ร่วมลงชื่อ
น.ส.นันทนา ระบุว่า ประเด็นพิจารณาไม่ได้มีเพียงกรณีคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ แต่ยังรวมถึงกระบวนการนับคะแนน และการลงคะแนนใหม่เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ซึ่งพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับวันที่ 8 ก.พ. จึงเตรียมเสนอให้ศาลวินิจฉัยถึงขั้น “สั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ”
ในส่วนข้อกฎหมาย ได้มอบฝ่ายกฎหมายพิจารณาช่องทางตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแล้ว หากไม่เข้าเงื่อนไข อาจพิจารณาวิธีการอื่นเพิ่มเติม
สำหรับการประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญ 26 ก.พ. ที่จะพิจารณาเห็นชอบกรรมการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 2 คน น.ส.นันทนา กล่าวว่าในวันดังกล่าว นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย สว. ได้ยื่นญัตติให้ที่ประชุมพิจารณาชะลอการลงมติเนื่องจากสว.ส่วนใหญ่มีคดีฮั้วสว. แต่เชื่อว่าจะไม่ถูกบรรจุไว้ในวาระประชุมแน่นอน และคงไม่เปิดให้ตนอภิปรายโต้แย้งแสดงเหตุผล ดังนั้นหากถูกปิดกั้นการอภิปรายในที่ประชุม พร้อมจะแถลงข่าวทันที และพร้อมของดการเข้าร่วมประชุมเพื่อลงมติเห็นชอบ กกต. ด้วย