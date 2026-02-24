เบรกหัวทิ่ม! "อนุทิน" ยันยังไม่จบดีลรัฐบาล 300 เสียง ยันคุมเกมเอง ให้รอ กกต.รับรองผลก่อน ขำรัฐบาลไฟจราจรเขี่ย ภท.เป็นฝ่ายค้าน

"อนุทิน" เบรกหัวทิ่ม! ยันยังไม่จบดีลรัฐบาล 300 เสียง ชี้ตัวเองคือ "คนคุมเกม" สั่งรอผล กกต.นิ่งก่อนขยับ พร้อมหัวเราะ ไฟจราจร "เพื่อไทย-กล้าธรรม-ประชาชน"ตั้ง รบ.แข่ง เขี่ย ภท.เป็นฝ่ายค้าน ยันไม่ได้ยินข่าวเซอร์ไพรส์ใหญ่จาก "ธรรมนัส" หลังกลับไทย 25 ก.พ. นี้
เมื่อเวลา 11.50น. วันที่ 24 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กรณี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย (ภท.)ให้สัมภาษณ์ว่าดีลตั้งรัฐบาลจบแล้ว โดยย้อนถามว่า ใครเป็นผู้พูด สื่อจึงตอบว่า นายพิพัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าดีลจบแล้ว 300 เสียง นายอนุทิน ร้อง “ฮึ” แล้วแหย่สื่อว่า ”มาตู้ผมป่าว“ ก่อนกล่าอีกว่า ยังไม่ได้คุยกับท่านเลย พร้อมชี้นิ้วมาที่ตัวเองแล้วกล่าวว่า “คนดีลคือคนนี้” เมื่อถามว่าสรุปแล้วเป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ยัง ก็บอกเหมือนเดิม ตอนนี้ยังมีการนับคะแนนใหม่ ยังนับคะแนนสส.บัญชีรายชื่อใหม่หลายเขต คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ก็ออกข่าวมาแล้ว ตอนนี้จึงยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องดีลอะไรทั้งนั้น
เมื่อถามว่ายังยืนหลักการเดิมที่ต้องโหวตนายกฯก่อนแล้วค่อยคุยเรื่องตำแหน่งหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้รอให้ทุกอย่างนิ่งก่อน ทุกวันนี้ได้แต่ประมาณเอาว่ามีสส.อยู่เท่าไหร่ ถ้าทุกอย่างไม่นิ่งก็ไปคุยกับใครไม่ได้เพราะคุยไปก็ไม่นิ่ง อย่าให้มีแต่มีถ้าอะไรเลย เมื่อถามว่ายังไม่ได้เปิดอะไรใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ได้เปิดเลย
เมื่อถามว่ากกต.รายงานความคืบหน้ามาบ้างหรือไม่ว่าจะประกาศผลได้เมื่อใด นายอนุทิน กล่าวว่า กกต.รายงานรัฐบาลไม่ได้ กกต.ไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาล เมื่อถามว่ากรณีมีการตั้งประเด็นการเลือกตั้งเป็นโมฆะจากประเด็นบาร์โค้ด กังวลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ”ไม่ทราบครับ“
เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวตั้งรัฐบาลสีไฟจราจร ที่มีพรรคเพื่อไทย กล้าธรรม และประชาชน เพื่อผลักพรรคภูมิใจไทยไปเป็นฝ่ายค้าน กังวลหรือไม่ นายกฯ ไม่ตอบคําถาม เพียงหัวเราะในลำคอ
เมื่อถามอีกว่า มีกระแสข่าวว่าจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ หลังจาก วันที่ 25 ก.พ.นี้ ที่ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ได้ยินข่าวนี้บ้างหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า " ไม่ได้ยิน "
เมื่อถามอีกว่า กลัวว่าเขาจะแฉหรือมีไม้เด็ดอะไรหรือไม่ นายอนุทิน ย้อนถามว่า "กลัวหมายความว่ากลัวยังไง" เมื่อถามอีกว่า มีการตั้งรัฐบาลแข่ง รัฐบาลไฟจราจร รวมเสียงข้างมากจะล้มรัฐบาล นายอนุทิน หัวเราะก่อนบอกว่า "เหรอ"