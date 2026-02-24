ส้มฟาดส้ม! "ทนายแจม" นำทีม คสพป.แถลงการณ์ผิดหวังพรรคเลือกคนมีคดีข่มขืนลงสมัคร สส.ทำลายความเชื่อมั่น ปชช.

"ทนายแจม" นำทีมคณะทำงานความเสมอภาคฯ พรรคประชาชน ออกแถลงการณ์แสดงความผิดหวังอย่างมากส่งจำเลยคดีข่มขืนลงสมัคร สส.มหาสารคาม ทำลายความเชื่อมั่น จี้ผู้บริหารพรรคปฏิรูประบบคัดเลือกผู้สมัคร
วันที่ 24 ก.พ. 2569 น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เป็นแถลงการณ์ในนามคณะทำงานเพื่อความเสมอภาคทางเพศในพรรคประชาชน (คสพป.) ต่อผู้บริหารพรรคประชาชน กรณีผู้สมัครจังหวัดมหาสารคามถูกศาลฎีกาพิพากษาว่ากระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและลงโทษทั้งจำทั้งปรับ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569
คณะทำงานเพื่อความเสมอภาคทางเพศในพรรคประชาชน (คสพป.) ขอแสดงจุดยืนต่อกรณีผู้สมัครของพรรคในจังหวัดมหาสารคามที่ปรากฏข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดีข่มขืนกระทำชำเรา ซึ่งเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชน และต่อหลักการความเสมอภาคทางเพศที่พรรคยึดมั่นมาโดยตลอด
คณะทำงานฯ ของเรา ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะทำงานระดับจังหวัด พนักงาน และสมาชิกพรรคประชาชนที่ให้ความสำคัญอย่างจริงจังต่อประเด็นความเสมอภาคทางเพศ และการสร้างพื้นที่ทางการเมืองที่ปลอดภัย ปราศจากการคุกคามและความรุนแรงทางเพศ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คณะทำงานฯ ขอแสดงความผิดหวังอย่างมากต่อความผิดพลาดของกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครของพรรคที่ยังขาดกลไกตรวจสอบและคัดกรองอย่างรอบด้านในประเด็นการคุกคามและความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า และสะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิรูประบบภายในพรรคอย่างเป็นรูปธรรม
คณะทำงานฯ จึงขอเสนอแนวทางดังต่อไปนี้
1. จัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียนของพรรคเกี่ยวกับการคุกคามและความรุนแรงทางเพศที่เป็นระบบ โปร่งใส เข้าถึงได้ง่าย และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน
2.ให้คณะทำงานฯ มีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร หรือมีสัดส่วนในคณะกรรมการวินัยของพรรค เพื่อร่วมกลั่นกรองและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันในอนาคต
3.แก้ไขข้อบังคับพรรคฯเพื่อรับรองสถานะ บทบาท และอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน มีกลไกการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และมีผลในทางปฏิบัติ
คณะทำงานฯ ยังคงเชื่อมั่นในอุดมการณ์และศักยภาพของพรรคประชาชน และเห็นว่าการยอมรับปัญหาอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขเชิงโครงสร้างจะทำให้พรรคเติบโตอย่างเข้มแข็งและสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศที่สังคมคาดหวัง และพรรคมีบทบาทสำคัญในการผลักดันผ่านระบบรัฐสภามาโดยตลอด
ในนามคณะทำงานเพื่อความเสมอภาคทางเพศในพรรคประชาชน (คสปพ.) เราขอประกาศยืนยันความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้พรรคเป็นพื้นที่ทางการเมืองที่ปลอดภัย เป็นธรรม และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างไม่มีข้อยกเว้น
ลงชื่อ คณะทำงานเพื่อความเสมอภาคทางเพศในพรรคประชาชน (คสพป.)
ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์
ชลณัฏฐ์ โกยกุล
อังสนา โรมินทร์ คราวซ์
กมลชนก สุพรรณฝ่าย
ณัฐยา บุญภักดี (ที่ปรึกษา)
คณาสิต พ่วงอำไพ
ธนพร วิจันทร์
วรรณอนงค์ หาญพงษ์ธรรม
อิศราพร ดวงอุปะ
ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย
จิรายุ ดวงแก้ว
ภัณฑิรา มั่นสัมฤทธิ์
นาลันทา บุญชิต
รวิสรา มาวงศ์
นวลรหงษ์ ยิ่งได้ชม
ศุภกร ชันแก้ว
ชุตินันท์ สอนสมฤทธิ์
นัชชา นิมาแสง
นักษา กาญจนคีรีรัตน์
กฤษฎา บุญทศ
ขวัญรัตน์ พนมขวัญ
วาสนา อยู่ภักดี
ธันยนันท์ ไพบูลย์สุข
นิฟารา เปาะอาเดะ
นิอัลฟาน มะโสง
นัฏฐิกา โล่ห์วีระ
นูรฮายาตี สาเมาะ
ธนพร กกกลาง
ยัสมูน หะยีลาเต๊ะ
พิณทอง เล่ห์กันต์
สหัสวัต คุ้มคง
กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ (ที่ปรึกษา)
ธนัชชา แสนสุขุม
ธีรพงศ์ ชื่นชอบ
เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
นฤมาศ เปี่ยมบัณฑิต
ศวิตา สำลีพันธุ์
ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ (ที่ปรึกษา)
ลักษณารีย์ ดวงตาดำ