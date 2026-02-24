"ทรงศักดิ์" ยังไม่ทราบโดนทาบทามนั่ง มท.1 ทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายกฯ

"ทรงศักดิ์" ปัดยังไม่ได้รับทาบทามนั่ง มท.1 ทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายกฯ บอกตอนนี้รอ กกต.รับรอง สส.ก่อน
วันที่ 24 ก.พ.นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกระแสข่าวเตรียมรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่า เรื่องนี้ไม่ทราบ เห็นแต่ข่าว
ส่วนการแกนนำพรรคภูมิใจไทยบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น นายทรงศักดิ์กล่าวว่า เห็นแต่ในข่าว ส่วนตัวคิดว่าควรให้ กกต. รับรองผลการเลือกตั้งก่อน เพราะขั้นตอนการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องมี สส. ไปโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรี พร้อมย้ำว่า ไม่ทราบจริงๆกับข่าวที่มีการแบ่งโควตารัฐมนตรีแล้ว โดยเรื่องนี้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องรอ กกต. รับรอง สส. ก่อน
ส่วนได้รับการทาบทามให้นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วหรือไม่ นายทรงศักดิ์ หัวเราะพร้อมกล่าวว่า บางครั้งอาจไม่เป็นไปตามข่าว