“พิพัฒน์” แย้มใกล้ปิดดีลตั้งรัฐบาล-แบ่งกระทรวง ใกล้เคียงตามสื่อนำเสนอ ยัน เม.ย.นี้มีรัฐบาลใหม่ดัน GDP โต 3%

“พิพัฒน์” แย้มใกล้ปิดดีลตั้งรัฐบาล -แบ่งโควตากระทรวงแล้ว รับสื่อประเมินใกล้เคียง เม.ย.นี้ต้องมีรัฐบาลใหม่ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ ตามที่ ภท.หาเสียงไว้ ไม่กังวลกระแสขู่ปล่อยคลิปดิสเครดิต
วันที่ 24 ก.พ.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนเรื่องการปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล 300 เสียง ว่าขณะนี้ตนไม่ทราบ ต้องถามนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกรรมการบริหารพรรค ตนไม่ได้รับมอบหมายให้ดูแลในเรื่องนี้
ส่วนที่ทีรายงานข่าวว่ามีการพูดคุยเรื่องกระทรวงกันแล้ว นายพิพัฒน์กล่าวว่าตามที่ข่าวออกไปก็ประมาณนั้น ก็อาจจะมีแล้ว อย่าให้ตนต้องตอบเลย
เมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าวันนี้ดีลการเมืองจัดตั้งรัฐบาลจบแล้ว ใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์กล่าวว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้น ตามที่สื่อมวลชนนำเสนอ ซึ่งถือว่าใกล้เคียงมากแล้ว และเชื่อว่าก่อนสงกรานต์นี้จะได้รัฐบาลชุดใหม่มาทำงาน เพราะเวลานี้ประเทศไทยรอไม่ได้แล้ว ทุกอย่างรอรัฐบาลใหม่เข้ามาขับเคลื่อน โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ รวมถึงสถานการณ์การเมืองรอบโลก ไม่ใช่เฉพาะในประเทศที่มีความตึงเครียด และมีความรุนแรงกันอยู่ ต้องพยายามทำอย่างไรก็ได้ให้การจัดตั้งรัฐบาลเร็วที่สุด เพื่อขับเคลื่อนในสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยได้หาเสียง หากสามารถขับเคลื่อนได้เร็ว ประเทศไทยจะได้หลุดออกจากบ่วงนี้ได้เร็วขึ้น ซึ่งเป้าหมายพรรคภูมิใจไทยที่ได้นำเสนอไปแล้วคือพยายามผลักดันการเติบโตของจีดีพี ถึง 3% ในปี 2569 รวมถึงการพิจารณางบประมาณในปี 70 หากไม่สามารถทำตามไทม์ไลน์ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะช้าไป
เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยกังวลกระแสข่าวปล่อยคลิปเพื่อดิสเครดิตการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ นายพิพัฒน์กล่าวว่าการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องที่สามารถเปิดเผยได้อยู่แล้ว และคิดว่าหัวหน้าพรรคคงไม่ได้ทำอะไร เพราะการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องต้องเปิดเผย ไม่คิดว่าจะมีคลิปอะไรมาทำให้พรรคภูมิใจไทยกังวล แต่ตนก็ไม่แน่ใจที่พูดถึงเรื่องคลิปว่าหมายถึงคลิปอะไร และเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นความลับสำหรับพรรคภูมิใจไทย