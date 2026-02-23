‘ดร.เจษฎ์’ เตือน กกต.ปรับเปลี่ยนบัตรลงคะแนนระวังคุก! เสี่ยงเลือกตั้งเป็นโมฆะ

‘ดร.เจษฎ์’ เตือน กกต.ระวังคุก กรณีปรับเปลี่ยนบัตรเลือกตั้ง ยังไม่มีคำอธิลบายที่ชัดเจน ชี้เสี่ยงทำเลือกตั้งเป็นโมฆะ กกต.ต้องมีคำตอบ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 น. -รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวนิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จากกรณีการบริหารจัดการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำและการเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหัน โดยเฉพาะประเด็น "บัตรเลือกตั้ง" ที่ไร้คำชี้แจงที่ชัดเจน พร้อมคำเตือน "คุกตารางรอกินหัว" หากยังดื้อแพ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
โดย รศ.ดร.เจษฎ์ ระบุว่า กกต. ชุดนี้ดูจะ "ขยัน" เป็นพิเศษในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ เช่น รูปแบบบัตรเลือกตั้ง แต่กลับสอบตกเรื่องการให้คำอธิบายแก่ประชาชน
"คณะกรรมการการเลือกตั้ง ท่านก็ขยันในการปรับนู่นเปลี่ยนนี่ แล้วก็ไม่มีคำอธิบาย จริง ๆ ง่าย ๆ เลยนะครับ ถ้าเกิดท่านชี้แจง ตั้งแต่แรก ที่บอกว่าบัตรเลือกตั้งมีกี่แบบ สีเขียว สีชมพู หน้าตาเป็นอย่างไร แต่ละอันมีไว้เพื่อทำแบบไหน บัตรสีเหลือง ประชามติทำเพื่ออะไร วันนี้ท่านเปลี่ยนบัตรอีก ท่านไม่นึกเลยเหรอครับ คำอธิบายที่ท่านบอกอยู่ ว่า QR บาร์โค้ด มีไว้ทำไม?" รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าว
ทั้งนี้ รศ.ดร.เจษฎ์ ยังเผยให้เห็นถึงความเสี่ยงทางกฎหมาย หาก กกต. ยังไม่สามารถเคลียร์ข้อสงสัยเรื่องการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ อาจนำไปสู่การฟ้องร้องให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "โมฆะ" ซึ่งจะสร้างความเสียหายมหาศาล เพราะไม่ใช่แค่การเลือกตั้งซ่อมบางจุด แต่หมายถึงการรื้อทิ้งทั้งระบบที่ทำมาทั้งหมด
"วันนี้ สิ่งที่ท่านอธิบายไว้เดิมหายไปไหนล่ะครับ คนเขาก็ไปยื่นแล้ว ว่าท่านละเมิดสิทธิและเสรีภาพของเขา จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ การนับคะแนนใหม่ บางหน่วยก็ยังมีปัญหาอยู่ ถ้าท่านจะสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ส่วนการเลือกตั้งใหม่ ท่านดูแลแบบนี้ มันก็จะไปรื้อสิ่งที่ท่านทำไว้ทั้งหมดแต่เดิม เพราะคำอธิบายไม่สอดคล้องกันครับ และตัวท่านเองก็เหมือนกัน ไม่มีใครอยากเอาผิดเอาโทษท่านหรอก แต่ถ้าเกิดท่านทำแบบนี้ แล้วมันกลายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ คุกตารางก็จะรอท่านอยู่อีก" รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าว
นอกจากนี้ รศ.ดร.เจษฎ์ ยังระบุอีกด้วยว่า อยากให้ กกต. ออกมาตอบคำถามให้ชัดเจนในระดับที่ "เด็กก็ต้องเข้าใจ" เพื่อพาประเทศออกจากปลักทางการเมืองที่เน่าเฟะ และก้าวไปสู่การเลือกตั้งที่สากลยอมรับเสียที
"เอาเรื่องง่ายที่สุดนะครับ ท่านกรุณาออกมาตอบคำถาม คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือจะเป็นเลขาฯ บัตรทำไมไม่เหมือนกัน ท่านต้องอธิบาย ถ้าท่านอธิบายไม่ได้ มันไม่ใช่การเลือกตั้งครั้งใหม่ ที่ผู้เลือกตั้งซ่อมนะครับ ที่จะเสียไป การเลือกตั้งเดิมทั้งหมดจะเสียไปเลย ขอคำอธิบายให้ชัดเจนครับ และต้องฟังเข้าใจแม้แต่เด็ก ๆ ด้วยครับ" รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก กล่าวทิ้งท้าย