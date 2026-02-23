BOIชวนคนรุ่นใหม่ลงทะเบียนฟรี 2 หลักสูตรฝึกทักษะพัฒนาเมืองแห่งอนาคต EEC

โอกาสมาแล้ว เรียนรู้ Future Skill เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต รองรับตลาดแรงงานที่กำลังเปิดกว้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คนรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติวุฒิ ปวช. หรือ เทียบเท่าขึ้นไปอย่าพลาด
วันนี้(23ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดให้ทุนฝึกอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการ (Boot Camp) 2 หลักสูตรอาชีพสุดล้ำ ลงทะเบียนเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ครอบคลุม ที่พัก อาหาร โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด จบแล้วทำงานสร้างรายได้และเป็นที่ต้องการของตลาด
โปรแกรม 2 หลักสูตร ที่เปิดให้เข้าร่วมฝึกทักษะฟรี 1.ภูมิสารสนเทศปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาเมือง Smart City เน้นสร้างทักษะการทำแผนที่/ตรวจสอบด้วยโดรน เพื่อจัดการเมืองอัจฉริยะ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Boot Camp for GeoAI and Drone Mapping and Inspection for Smart City Management of EEC) โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะใช้ Artificial Intelligence , Robotics Simulation, VR, and AR และ Geographic Information System (GIS) เข้าใจกระบวนการพัฒนาข้อมูลตอบโจทย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ อาทิ การใช้โดรนและเซ็นเซอร์ขั้นสูง (Multi-sensor) , การใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเมืองแบบอัตโนมัติ ฯลฯ จบหลักสูตรแล้วมี Certificate การันตี เพิ่มโอกาสสู่ตลาดแรงงานใน EEC ด้วยมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics and Space Technology) อาชีพนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geomatics Technologist) ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับอาเซียน สมัครได้วันนี้ https://boistemplus.boi.go.th/course/5f663bff-b951-463d-9177-aa43addc50d0 สถานที่ฝึกอบรม บางแสน ชลบุรี โดย บริษัท เดฟโดรนแมพเปอร์ จำกัด ภายใต้โครงการ BOI STEM++ รับรองโดย สอวช. ข้อมูลเพิ่มเติม Line: GeoAI 4 Smart City
2.การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) บนอุปกรณ์โดรน โรบอท และไอโอที ขั้นสูง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-Curve 11) เน้นทักษะ AI, Robotics และ Drone Programming จะมีความรู้เชิงลึกด้านสถาปัตยกรรมระบบไร้คนขับ , อากาศพลศาสตร์ , การเขียนโปรแกรมอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ , ระบบหุ่นยนต์ และ IoT จบแล้วปฏิบัติงานได้จริงในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งต้องการบุคลากรฝีมือคนไทยกว่า 2,000 คน รวมถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น เกษตรอัจฉริยะ การขนส่งโลจิสติกส์
การฝึกประกอบด้วย 6 Module ได้แก่ Module 1: สถาปัตยกรรมระบบไร้คนขับและอากาศพลศาสตร์ (Unmanned Systems Architecture & Aerodynamics) , Module 2: การเขียนโปรแกรมควบคุมการบินอัตโนมัติ (Autonomous Flight Programming) , Module 3: ปัญญาประดิษฐ์และการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ (AI & Computer Vision at the Edge) , Module 4: ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์และฝูงบิน (ROS2 & Swarm Intelligence) , Module 5: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางทหาร (Internet of Military Things - IoMT) และ Module 6: ความปลอดภัยไซเบอร์และกฎระเบียบการบิน (Cybersecurity & Regulations)สมัครเลย https://boistemplus.boi.go.th/course/c42d7814-45f2-45a4-b1e8-ba3fa7cd6844 โอกาสทองสาย Tech ที่ บริษัท สตีม ออฟ ธิงค์ จำกัด x AIR School จับมือกับ BOI STEM++ จัดให้
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนวันนี้อบรม 2 หลักสูตรเข้มข้นเพื่อความต่อเนื่อง สู่ทักษะระดับมืออาชีพฟรี! ทางลัดงานต่อยอดรายได้ ภายใต้มาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ ได้รับใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดยมาตรการ BOI STEM++ และ สอวช. (STEMPlus) การันตีโอกาสใหม่ในยุคดิจิทัล