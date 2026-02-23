มท. กังวล "ผังเมืองรวมนราธิวาส" ฉบับใหม่ พัฒนาแบบกระจัดกระจาย หากอนุญาตให้ขยายโรงงานได้ในทุกประเภทสีที่ดิน

มหาดไทย กังวล "ผังเมืองรวมนราธิวาส" ฉบับใหม่ พัฒนาแบบกระจัดกระจาย หากอนุญาตให้ขยายโรงงานได้ในทุกประเภทสีที่ดิน ส่อเกิดการกระทบภาพรวมจัดระเบียบเมืองในอนาคต เสนอ ยธ. จัดโซนนิ่งกำหนดสัดส่วน วางผังเมืองรวมให้เป็นระบบรับอนาคต ชี้หาก "เขตอุตสาหกรรมกระจายตัว" ส่อกระทบพื้นที่เกษตรกรรมเกินความจําเป็น แทนการแก้ไขตามสภาพปัญหาเป็นครั้งคราว"
วันนี้ (23 ก.พ.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้า ภายหลังกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยธ.) ได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส พ.ศ 2558) ที่มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ 17 ธ.ค. 2558
ล่าสุด คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายมหาดไทย คณะที่ 2 มีความเห็นหลังจาก ยธ. และจ.นราธิวาส ขอหารือ เห็นว่า การอนุญาตให้ขยายโรงงานได้ในทุกประเภทสีที่ดิน อาจทําให้เกิดการพัฒนาที่กระจัดกระจาย และส่งผลต่อภาพรวมการจัดระเบียบเมืองในอนาคต
"เสนอให้ ยธ. ควรพิจารณาวางแผนกําหนดโซนนิ่ง (Zoning) ที่ชัดเจนเพื่อจัดสัดส่วนการวางผังเมืองรวมให้เป็น ระบบในอนาคต เพื่อไม่ให้เขตอุตสาหกรรมกระจายตัวจนกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมเกินความจําเป็น แทนการแก้ไขตามสภาพปัญหาเป็นครั้งคราว"
ประสานกับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อยืนยัน ถึงศักยภาพของแหล่งแร่ หิน ดิน ทราย ในพื้นที่ให้เกิดความชัดเจนว่า หากมีการแก้ไขผังเมืองแล้ว จะยังคงมีทรัพยากรที่คุ้มค่าและเพียงพอต่อการประกอบกิจการจริง เพื่อให้การแก้ไขผังเมืองมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างไรก็ตาม แม้ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส จะอนุญาตให้ประกอบกิจการได้ แต่ "หากขนาดกิจการเข้าข่ายตามที่กฎหมายกําหนด" ยธ.ควรนํากฎหมายอื่น เช่น การขอใบอนุญาตขุดดินถมดิน และการจัดทํา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มาพิจารณาประกอบด้วย
ท้ายสุด ให้เพิ่มเติมถ้อยคํา ให้เป็นไปตามมาตรา 111 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งให้กระทําได้ โดยประกาศกระทรวง" และให้ปรับรูปแบบของร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวให้เป็นไป ตามรูปแบบและแนวทางการร่างกฎหมาย
ขณะที่การยกร่าง ดังกล่าว เนื่องจากปรากฏว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนราธิวาสมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยรัฐบาลที่ผ่านมา ได้ประกาศให้จังหวัดนราธิวาสเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและกําหนดให้เป็นเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา ต้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณด้านการลงทุนและเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในพื้นที่
รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนกฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ และยังประกอบกิจการอยู่สามารถเพิ่มกําลังการผลิตและขยายพื้นที่โรงงานเดิมได้
ซึ่งการใช้บังคับกฎกระทรวงฯ ฉบับปี 2558 ไม่สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการเติบโต และขยายตัวไปจากเดิม ต่อมาการยกร่างแก้ไขต่อมา มีหลักการจํานวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย
(1) ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้สามารถประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน สําหรับใช้ในการก่อสร้างได้
คือ โรงงานลําดับที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ในที่ดินบริเวณหมายเลข 3.6 หมายเลข 3.7 หมายเลข 3.8 และบางส่วนของที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.5
เฉพาะในท้องที่ ต.มะนังตาย อ.เมืองนราธิวาส ต.ยี่งอ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ และ ต.ตันหยงมัส ต.บาโงสะโต ต.เฉลิม และต.มะรือโบตก อ.ระแงะ
และ (๒) ให้เพิ่มเติมข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่ สามารถขยายพื้นที่และกําลังการผลิตของโรงงานได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด
ซึ่งต่อมา ยธ.ได้นําเรื่องดังกล่าวไปปิดประกาศเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นระหว่าง 29 ก.ค. - 29 ส.ค. 2568 และเมื่อครบกําหนดปิดประกาศปรากฏว่าไม่มี ผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็น ก่อนยกร่างฉบับนี้ขึ้นมา.