”จุลพันธ์“ ปัดนัดภท.คุยแบ่งเก้าอี้รมต.พรุ่งนี้ ไร้ดีลกธ.-ปชน.ตั้งรบ.แข่ง พท.ยึดหลักที่ 1 แกนนำรวมเสียง

หัวหน้าพท. ปัดข่าว ภท.นัดคุยแบ่งโควตารัฐมนตรีพรุ่งนี้ ยันไม่มีดีล กธ.-ปชน. ตั้งรัฐบาลแข่ง ย้ำ “เพื่อไทย” ยึดหลักการให้พรรคอันดับหนึ่งเป็นแกนนำรวมเสียง
วันนี้ (23ก.พ.) นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงรายงานข่าวที่ระบุว่า วันพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทย ในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนัดหาพูดคุยกับกันถึงการแบ่งโควตากระทรวง ว่าไม่มีนัดหมายกัน โดยช่วงที่ได้มีการพบปะกันก่อนหน้านี้ ทั้งนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมตรีและแกนนำของพรรค ที่ได้เดินทางไปนั้น ก็จากการที่นัดหมายมา หลังจากนั้นก็ยังไม่มีการพูดคุยกันอีกเลย และก็ได้มีข้อสรุปเบื้องต้นไปแล้ว ตอนนี้ต้องรอเรื่องการรับรองผลการเลือกตั้งของกกต. ให้เรียบร้อยก่อน รอจำนวนให้ชัดเจน หลังจากนั้นคงจะได้มีการพบปะพูดคุยกันอีกครั้ง
เมื่อถามย้ำว่าหากแกนนำรัฐบาลประสานมา ก็พร้อมที่จะไปพูดคุยใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ ย้ำว่า วันนี้ยังไม่ได้รับการประสานมา
ส่วนเรื่องของโควตากระทรวง ที่มีรายงานข่าวออกมา เป็นไปตามนั้นหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ในข้อเท็จจริงเป็นการพูดคุยกัน เรื่องสิ่งที่ผ่านมา และการทำงานต่อไปข้างหน้า ยังไม่มีการรายละเอียดเรื่องกระทรวงใดๆ ที่เป็นข่าวก็เป็นเพียงตามสื่อแต่การพูดคุยยังไม่มีการลงรายละเอียดในเรื่องนี้
ส่วนตัวเลขรัฐบาล 300 เสียงขณะมองว่า มีเสถียรภาพเพียงพอแล้วหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ไปคิดวิเคราะห์ในจุดนี้ และเป็นเรื่องของพรรคที่ได้รับเสียงอันดับหนึ่ง ในการเป็นรวบรวม เพื่อให้เป็นเสียงข้างมาก ในสภาผู้แทนราษฎร จากการพูดคุยในเบื้องต้น นาทีนี้ค่อนข้างชัดเจน ว่าเสียงเกินครึ่งแน่นอน ส่วนจะมีเท่าไหร่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับพรรคแกนนำ ที่จะรู้สึกว่ามีความเหมาะสม ก็เป็นสิทธิและอำนาจ ของพรรคภูมิใจไทย ในการพิจารณา เราคงไม่ไปก้าวก่าย
เมื่อถามถึงเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยเข้าร่วมรัฐบาล เพราะอยากสานต่อ จากที่เคยทำ ตอนนี้นั้นอยากสานต่องานในกระทรวงใด นายจุลพันธ์ ย้ำว่า ยังไม่มีการพูดคุย เรื่องของกระทรวง และเราคงไม่ใช้วิธีสื่อตรงนี้ในการสื่อสาร สำหรับพรรคเพื่อไทย ถ้าพูดถึงนโยบายก็กระจายตัวอยู่ทุกกระทรวง ที่เป็นนโยบายเรือธง ที่สามารถขับเคลื่อนทำประโยชน์ได้ และคงต้องมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง คงไม่จบเพียงแค่นี้ เพราะต้องคุยกันเรื่องตัวนโยบาย ว่านโยบายของพรรคหลัก และนโยบายของพรรคเพื่อไทย มีนโยบายอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่จะผลักดันร่วมกันได้
ส่วนที่มีกระแสข่าว ว่าพรรคกล้าธรรม จะจับมือกับพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาชน ในการจัดตั้งรัฐบาล และผลักดันให้พรรคภูมิใจไทยไปเป็นฝ่ายค้าน นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ยืนยันไม่ได้มีการพูดคุย อาจจะมีการคิดกัน แต่ตัวพักไม่มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้ พรรคเพื่อไทยยืนยันในหลักการ เพราะขณะนี้ผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว จากผลการเลือกตั้งค่อนข้างชัดเจน เรื่องพรรคแก่หลักที่มีคะแนนเสียง เยอะกว่าพรรคอื่น ขณะนี้ก็เป็นไปตามกลไกของประชาธิปไตย ที่จะให้พรรคแก่นหลักไปดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลก่อน ก็ต้องให้เวลาเขา ขณะนี้ยังรอผลอยู่ ตนเชื่อว่าการประกาศผลของกกต. ต้องใช้เวลา ซึ่งเวลานี้พรรคเพื่อไทย ก็ไม่หยุดนิ่ง ในช่วง 10 กว่าวันหลังการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยดำเนินการหลายอย่าง ทั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการเลือกตั้ง มีการส่งเรื่องร้องเรียนมามากกว่า 200 เรื่อง และได้ดำเนินการผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้งไปกว่า 100 เรื่อง เพื่อให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุด การเรียกร้องไปยังกกต. ซึ่งเป็นหน้าที่ของกกต. ในการตอบคำถามข้อคลางแคลงสังคม เพื่อให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยในช่วงบ่ายวันนี้ พบว่ามีแกนนำพรรคเพื่อไทยทยอยเข้าที่ทำการพรรค ทั้ง นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมตรี, นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค,นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเป็นต้น