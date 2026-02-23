"สมชัย” ฟันธง กกต.ผิดระเบียบ บัตรเลือกตั้งใหม่วานนี้ไร้หมายเลขต้นขั้ว ฟ้องได้ทั้งคณะ

"สมชัย” ชี้ กกต.ทำผิดระเบียบ เหตุบัตรเลือกตั้งใหม่วานนี้ ไม่มีหมายเลขบัตรที่ต้นขั้ว ฟ้องเอาผิดได้ทั้งคณะ
วันนี้ ( 23 ก.พ.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.และนักวิชาการ กล่าวว่า ในระเบียบของ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ได้แสดงตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สส. ต้องมีหมายเลขของบัตรที่ต้นขั้ว เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้งในแต่ละเล่ม ที่ต้องตรงกับจำนวนและหมายเลขที่ระบุในปกของแต่ละเล่ม การไม่มีหมายเลขบัตรแต่ละใบ เป็นการเปิดช่องให้เกิดการทุจริต เช่น อาจพิมพ์เกินจำนวน 20 ใบต่อเล่ม หรือ อาจแจกจ่ายบัตรให้ผู้มีสิทธิแนบไปพร้อมกันครั้งละมากกว่า 1 ใบ ซึ่งเป็นสาเหตุของบัตรเขย่ง คือ จำนวนบัตรเกินกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ
นายสมชัย กล่าวว่า หาก กกต.พิมพ์บัตรที่ไม่มีหมายเลขบัตรที่ต้นขั้ว เท่ากับ กกต. ทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนระเบียบที่วางไว้ สามารถฟ้องเอาผิด กกต. ทั้งคณะได้ และหาก กกต. อ้างว่า มีการพิมพ์หมายเลขบัตรที่ต้นขั้ว แต่ซุกซ่อนไว้ด้วยวิธีพิเศษ เช่น ใช้หมึกที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า หรือ พิมพ์ในตำแหน่งด้านหลังต้นขั้ว ตอนนี้หลักฐานทั้งหมดอยู่ในหีบบัตรที่ปิดผนึกแล้ว ประชาชนสามารถขอตรวจสอบได้โดยใช้คำสั่งศาลหลังจากการฟ้อง 157 กรณีที่ กกต.ส่อทำผิดระเบียบของตนเอง