สว.จ่อสอบปม “พลทหารเพชรรรัตน” หวั่นสร้างวัฒนธรรมความรุนแรงในกองทัพ

กมธ. การเมือง สว.จ่อขุดปม “พลทหารเพชรรรัตน” สอบ ห่วงเหตุนำไปสู่วัฒนธรรมใช้ความรุนแรงในกองทัพ ชี้ 15 ปี มีเหตุสูญเสียพลทหาร กว่า 20 เคส
วันนี้(23 ก.พ.) นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สว. ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของพลทหารเพชรรัตน์ กำลังยิ่ง สังกัด กรมปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุการเสียชีวิต ว่า เรื่องกล่าว กมธ.อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงต่อ กมธ.
อย่างไรตามจากการติดตามเหตุการณ์พลทหารที่เสียชีวิตในช่วงที่ผ่านมาพบหลายเหตุการณ์ ทั้งกรณีของพลทหารศิริวัฒน์ ใจดี สังกัดกรมสารวัตรทหารเรือ พลทหารราเชน ยวามื่อ สังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ หน่วยฝึกกรมรบพิเศษที่ 4 กรมรบพิเศษที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก กมธ.เห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญ ที่นำไปสู่วัฒนธรรมการใช้ความรุนแรงในกองทัพได้ ขณะที่การตรวจสอบนั้นในพื้นที่ค่ายทหารไม่มีกล้องวงจรปิดที่ทำให้เกิดการตรวจสอบได้ โดย 15 ปีที่ผ่านมาพบกรณีที่พลทหารเสียชีวิตแล้วกว่า 20 ครั้ง ซึ่งตนมองว่าเป็นความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้น